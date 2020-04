Salomé Ureña: poeta patriota

*La obra de la poeta dominicana trasciende debido al contexto en que fue escrita

México, 8 de Abril (Notimex).— En la plática en línea titulada "Salomé Ureña: poeta patriótica del siglo XIX", la doctora Rocío García Rey abordó la vida de la poeta nacida durante 1850 en República Dominicana, país que para ese entonces luchaba por su independencia de España. Ureña comenzó su producción poética a los 15 años, para firmar sus escritos utilizaba el seudónimo "Herminia". Desde aquellos primeros textos se consolidó como una poeta patriótica, pues fue marcada por la lucha de independencia en la que vivió gran parte de su historia. Se formó de manera autodidacta aunque con la ayuda de su padre, quien la encaminó en la lectura de los clásicos. Su vida transcurrió en un momento en el que las mujeres no tenían pleno acceso a la educación; no obstante, y con ansias de progreso, la literata fundó la Escuela de Señoritas en República Dominicana. Marcada por la Guerra de Restauración (1863-1865) y el positivismo de Comte, pero también por el amor a su familia y a la educación, su obra se reparte en tres ejes temáticos: la vena patriótica, el magisterio —pues es parte de las maestras comprometidas con la educación— y los poemas escritos a sus hijos y el hogar. De acuerdo con García Rey, aunque en el siglo XIX no existía el feminismo, Ureña logró entrar en los círculos literarios debido a la calidad de su trabajo. Fue ahí donde conoció a Francisco Enríquez Carbajal, con quien tendría cuatro hijos, que guiados por el pensamiento de sus padres, también se convertirían en intelectuales. Respecto a la elección del tema para la conferencia, la ponente resaltó que eligió hablar de la poeta dominicana, pues se trata de un rescate de escritoras no sólo mexicanas sino en general. Una “exhumación de nuestras muertas —en sentido metafórico— que han sido las que han abierto camino en estos senderos latinoamericanos”.