Vivir Quintana invitó al público a quedarse en casa

*La cantautora refirió que es responsabilidad de todos mantenernos a salvo durante esta jornada de distanciamiento social

Por Ángela Anzo

México, 8 de abril (Notimex).— "Yo sé que este es un momento delicado y difícil en nuestro país y en el mundo, pero quiero tocarles algunas canciones para pedirles con amor, humildad y respeto que se queden en casa", refirió la cantante Vivir Quintana. Al participar esta tarde en el primer Festival Contigo en la Distancia, evento organizado por la Secretaría de Cultura federal; la artista originaria de la región Lagunera de Francisco I. Madero, Coahuila, hizo un llamado a la gente para cuidar de ella con la frase "si me cuido yo, te cuido a ti y así nos cuidamos todos". Refirió que este es un momento para demostrar nuestra fuerza, solidaridad y todo el amor hacia nuestros seres queridos y nuestro país, así como también para elevar la conciencia, pasar este tropiezo y los momentos difíciles que estamos viviendo. Mencionó que iniciativas como el ya referido festival, son importantes pues se convierten en una oportunidad para que la comunidad artística y cultural puedan acompañar al público durante esta compleja situación actual. La cantautora subrayó que el COVID-19 no es un juego y que es responsabilidad de todos mantenernos a salvo durante esta cuarentena, informarnos de las cosas que están sucediendo y no especular ni compartir información falsa. Al ritmo del folk regional y en la intimidad de su sala, la artista compartió “Las vecinas”, un tema que habla de un amor que se vive dentro de una casa y en resguardo; también presentó “En las luces de la tarde”, canción donde habla del amor sano y maduro y la alegría de encontrar al ser querido. Para finalizar, no podía faltar la interpretación de “Canción sin miedo”, inspirada en la lírica popular mexicana que aborda el tema de los feminicidios; la letra busca generar reflexión sobre esta problemática y erradicar la violencia de genero. Este tema fue lanzado el 7 de marzo y se ha convertido en un himno feminista en México.