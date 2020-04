Agradece AMLO apoyo de empresarios regios y celebra baja inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo que le dieron empresarios de Monterrey con quienes se reunió el martes, y celebró que la inflación se haya mantenido en 3.5 durante marzo.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que el dueño del Grupo Industrial Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no aumentará la harina de maíz, materia prima para las tortillas.

“Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco que el dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, lo agradezco”, señaló el mandatario.

“Hoy sale, se da a conocer el dato de inflación, bajó la inflación se debe a que no está aumentado la gasolina, al contrario, está bajando, esto nos ayuda porque una situación de crisis, de disminución o caída del crecientito económico, de despido de trabajadores, de depreciación del peso, si se agrega la inflación pues se complican más las cosas; entonces es una buena noticia, el que no hay carestía, no hay inflación”, añadió López Obrador.