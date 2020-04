Anuncian cancelación del festival See the Sound

*La programación incluía la película Live, “que anticipa un futuro donde cualquier reunión de personas y conciertos no son permitidos”

México, 7 de abril (Notimex).— El festival de cine See the Sound, originalmente pactado para llevarse a cabo del 22 al 26 de abril de este año, anunció la cancelación de sus actividades debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Así lo hizo saber la organización en un comunicado, donde aclaró que parte de su programación será pospuesta para el verano y será proyectada de forma paralela con las actividades del congreso SoundTrack_Cologne, del 19 al 23 de agosto de este año. La decisión fue tomada después de que el gobierno de la ciudad de Colonia, Alemania, tomó medidas de restricción negando la posibilidad de abrir las salas de cine desde el 19 de abril. Después de hablarlo con sus patrocinadores, la organización decidió cancelar el festival. “Es muy triste porque habíamos planeado un gran programa que no podía estar más acorde con la situación actual”, manifestó See the Sound. La programación incluía la película Live, de Lisa Charlotte Friedrich, “que anticipa un futuro donde cualquier reunión de personas y conciertos no son permitidos”. Michael P. Aust., director del festival, espera retomar actividades en el mes de agosto para poder ofrecer al público la selección de películas tanto documentales como de ficción que habían elegido para esta edición. See the Sound es el festival de cine organizado por SoundTrack_Cologne, el encuentro más importante de Europa que reúne a expertos de la industria del audio tanto en cine, videojuegos y otros medios audiovisuales con talleres, paneles, foros y redes. Este año cumplirá su décimo séptima edición.