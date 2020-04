Piden acatar recomendaciones para detener el COVID-19

El secretario de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor, hizo un enérgico llamado a la población a respetar las recomendaciones del gobierno del estado para detener el COVID-19 y no esperar a que se complique todo.

En la rueda de prensa de cada noche hizo énfasis en que en ciudades como Perote y Las Vigas no se están considerando las recomendaciones que se han hecho, a pesar de que en el primero ya hay un caso positivo y en el segundo hay tres casos sospechosos.

Pidió que la población se mantenga en casa y sólo salir a hacer las compras básicas, respetando la sana distancia.

“Nos han reportado que no siguen las recomendaciones de sana distancia, por favor no esperemos a complicarlo todo, hay que aplicar las medidas sencillitas, en las filas de cualquier compra guarden un metro y medio de distancia", indicó.

Además recomendó no dar la mano al saludar ni abrazarse, no atiborrar los mercados sobre ruedas, cuidar a los adultos mayores, es mejor mantenerse en casa porque tiene costos muy altos el no hacerlo. "No queremos que este virus le llegue a los más vulnerables y se saturen los hospitales”, dijo.

Alertó que de no seguir las recomendaciones traerá consigo altos costos, ya que el virus se puede propagar y con ello los hospitales se verían saturados.

El encargado de la Salud de los veracruzanos instó a la población a informarse acerca del desarrollo del virus en los canales oficiales y no prestar atención a noticias falsas, mucho menos reproducirlas.

Fin de nota