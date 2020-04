Advierte INAI robo de información para identificación biométrica

El INAI hizo un llamado a la población para extremar precauciones al momento de proporcionar información para identificación biométrica, ya que se corre el riesgo de ser víctima de robo de identidad, al recurrir este sistema a técnicas como la lectura de huellas dactilares, el reconocimiento de iris, el análisis de retina, el reconocimiento facial y de voz, entre otros.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señaló que en la actualidad, diversas instituciones han incorporado sistemas de autenticación biométrica con el objetivo de generar alternativas que garanticen mayor seguridad a sus sistemas de información, lo que conlleva una alta responsabilidad en el tratamiento de la información.

"Los datos personales biométricos no pueden cambiarse, como una contraseña alfanumérica, por ejemplo, que puede renovarse con cierta periodicidad e incluso eliminarse cuando ya no es necesaria, mientras que la información biométrica es inherente a la persona y no existe posibilidad de modificarla", informó en un comunicado.

Entre las recomendaciones para evitar un robo de identidad destacan, informarse sobre los riesgos relacionados con el tratamiento de datos biométricos, estar al tanto de la política y/o aviso de privacidad de las aplicaciones de banca móvil y descargar aplicaciones de banca móvil únicamente en los sitios de aplicaciones autorizados.

Asimismo, sugirió proporcionar el menor número de datos biométricos que sea posible y uilizar el servicio de autenticación biométrica como método secundario de protección que complemente los otros métodos de seguridad, pero sin reemplazarlos del todo.