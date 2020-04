Fallecimientos en la Cultura por COVID-19

*La pandemia más reciente ha cobrado la vida de Manu Dibango, Jean Leber, Wallace Roney, Adam Schlesinger, entre otros personajes de la Cultura

Por Ángela Anzo

México, 5 de abril (Notimex).— La comunidad artística ha sido tocada por la pandemia mundial a causa del COVID-19, enfermedad que ha terminado con la vida de cantantes, intérpretes y músicos, artistas plásticos, actores y actrices, quienes con su quehacer alegraron la vida de muchos y algunos de los cuales recordamos hoy. Uno de los primeros casos que se dieron a conocer fue el del violinista y director de orquesta Jean Leber (Francia, 1939), fallecido el 18 de marzo a los 80 años, luego de que presentara complicaciones respiratorias provocadas por este virus. El también docente formó parte de la Orquesta de la Suisse Romande, la Orquesta de París y la Ópera de Marsella. Otro grande que partió fue el compositor y saxofonista Emmanuel N'Djoké Dibango (Camerún, 1933), también conocido como Manu Dibango o el abuelo del groove, quien se caracterizó por la fusión de jazz, soul y ritmos africanos; murió en París durante el pasado 24 de marzo a la edad de 86 años. Con él se fueron también otras dos grandes figuras del jazz: el pianista y educador musical Ellis Marsalis (Nueva Orleans, 1934), leyenda de la cultura musical, quien dejó un gran legado como mentor, falleció el 1 de abril en su ciudad natal a la edad de 85 años, debido a complicaciones por una neumonía. En esta misma situación se halla el trompetista Wallace Roney (Filadelfia, 1960), quien perdió la vida a los 59 años de edad. Su atracción por la trompeta nació desde que era un niño, lo que le permitió iniciar una carrera a temprana edad y forjar una importante trayectoria como solista. Lo mismo ocurrió con el compositor, productor y bajista Adam Schlesinger (Nueva York, 1967), miembro de las bandas Tinted Windows e Ivy y Fountains of Wayne. Apareció en el soundtrack de diversas películas entre ellas That Thing You Do!, la cual le valió una nominación a los premios Óscar y a los Globos de Oro.

El último adiós

El mundo de la música también lamenta la pérdida del cantante Joe Diffie (Oklahoma, 1958), quien hace unos días compartió los resultados de la prueba a la que se sometió y en la cual salió positivo para COVID-19. El cantante de country, autor del tema "Not too Much to Ask", falleció a los 61 años durante el domingo 29 de marzo. La danza perdió a una de las grandes figuras de la escena, esto tras el fallecimiento del maestro, coreógrafo, director y bailarín Wilhelm “Willy” Burmann (Alemania, 1939), formador de talentos de talla internacional y reconocido por su dedicación, legado y filosofía. Luego de haber sido hospitalizado el bailarín, murió en Estados Unidos a causa de un fallo renal. El COVID-19 cobró la vida del escritor y dramaturgo Terrence McNally, finalizando así su variada y prolífica carrera como libretista musical y guionista de teatro y cine, en donde su talento se hizo presente en obras como Frankie and Johnny (1991), Love! Valour! Compassion! (1994) y El beso de la mujer araña (1990). En su haber se encuentran cinco premios Tony y un Emmy. Italia perdió también a una de sus grandes figuras, Vittorio Gregotti (Italia, 1927), hombre clave en la posmodernidad arquitectónica de este país en los años setenta; con su estudio diseñó el Estadio Olímpico de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992, el Teatro de Ópera Arcimboldi en Milán y el Pujiang New Town en Shanghai. Dentro del mismo listado de fallecidos en el ámbito de la Cultura, está el ilustrador argentino Juan Jiménez (Mendoza, 1943), quien se inició como historietista en su juventud participando en revistas de su país como Hora Cero, Frontera, Skorpio y Misterix. Además, fue colaborador del artista Alejandro Jodorowsky en la saga “La casta de los Metabarones”. Murió en su ciudad natal durante el viernes 2 de abril. En esta lista también se encuentra el investigador y curador estadounidense Maurice Berger (Nueva York, 1957), quien murió a los 63 años de edad. Su labor se centró en el quehacer artístico de comunidades minoritarias y dedicó gran parte de su obra a las expresiones raciales vertidas en el arte.