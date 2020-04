Compartir la música de la India

*Aura Rascón habla de las peculiaridades de la música de la India

Por Cristóbal Torres

México, 4 de abril (Notimex).— Aura Rascón es una intérprete de la flauta bánsuri, uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. En entrevista desde Ámsterdam, menciona que “de esta flauta se habla en los Vedas; es un instrumento en verdad antiquísimo y mi objetivo siempre fue explorarlo a partir de mi propia visión y concepción”. Rascón viajó hacia la India a finales de la década de los noventa, gracias a una beca; “antes de irme había escuchado algunas cosas de la India en mis clases de historia universal; pero no sabía gran cosa, tuve que descubrir un país completamente nuevo en tiempos donde no teníamos acceso a la información como existe ahora”. Aunque ya había tenido la oportunidad de estudiar flauta transversal de manera privada con algunos maestros y estuvo un año en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue en sus años de viaje cuando descubrió que quería dedicarse al bánsuri, “esa fue mi primera experiencia en la música de ese país y me cambió por completo mi visión musical”. Dentro de las muchas diferencias que existen entre la música occidental y la que ella ha estudiado en la India, Rascón resalta las maneras prácticas de llevarla a cabo, “en la India existe una concepción de que la música ya existe y un músico sólo es el canal por el que es emitida”, ese pensamiento le llamó mucho la atención. Resalta también las bases teóricas, “este tipo de música está basada en ragas, que son entidades melódicas que llevan distintos sentimientos y estados anímicos sobre los que se basan los músicos”. Como parte de su formación musical, Rascón ha tenido oportunidad de estudiar con Hariprasad Chaurasia, uno de los intérpretes vivos más destacados de la flauta de bambú y el bánsuri; una relación de 15 años en las que ha aprendido no sólo aportes musicales sino también humanos.

Compartir lo aprendido en la India

Rascón lo considera alguien “muy tenaz, con una disciplina y gran dedicación a la música; ha tenido una vida muy difícil por muchas circunstancias, pero siempre ha salido adelante enfocándose en lo que realmente quería; eso le ha permitido alcanzar niveles muy altos de desarrollo artístico y personal”. Cada vez que Rascón se encuentra en México intenta dar clases particulares o algún taller. Su motivación es expandir y promover este tipo de música a los intérpretes mexicanos para que tengan la oportunidad de ampliar su espectro musical, “no nada más las opciones que te dan los centros de estudios formales”. A principios de 2020, Rascón tuvo oportunidad de viajar a México para ofrecer una serie de talleres en Xalapa, esto como parte de su plataforma Artes de la India en México, cuya finalidad es crear un espacio para intérpretes mexicanos especializados en música de la India y también traer a maestros de aquella nación. Reconoce que siempre ha existido un especial interés por parte de los intérpretes, “los músicos mexicanos son muy abiertos para escuchar cosas de distintos lados y diferentes culturas”. A su taller llegaron músicos de diversa índole, “personas que ya tocan en orquesta hasta jazzistas y músicos de gran trayectoria que no se habían acercado a la música de la India y que buscaban nuevas opciones”. Para Rascón es de suma importancia “poderles compartir lo que he venido aprendiendo en los últimos años”. Espera que a finales de año pueda continuar abriendo talleres para realizar más actividades de colaboración cultural entre la India y México; actualmente la plataforma ha ofrecido talleres organizados únicamente por ella, “pero mi objetivo es que se mantenga activa cuando yo no estoy y pueda haber más actividades cuando me encuentre en la India”.