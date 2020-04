En el cine encontré mi propia voz: Natalia Beristáin

*La cineasta mexicana habló sobre su película "No quiero dormir sola"

Por Ángela Anzo

México, 4 de abril (Notimex).— "Si a través de las películas y mi microcosmos logro conectar con otras personas, eso para mí significa que lo hice bien; más allá del impacto comercial que éstas puedan tener, lo que me importa es conectar con el público", refirió la cineasta Natalia Beristáin (Ciudad de México, 1981). Durante la charla realizada a través de las redes sociales de FilminLatino, como parte del programa #ContigoEnLaDistancia, la directora habló de su obra No quiero dormir sola (2011) y del resto de su trabajo. Refirió que aunque proviene de una familia vinculada al teatro, en el cine fue donde encontró su propia voz para contar historias. La realizadora, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), señaló que esta ficción está basada en la relación que tuvo con sus abuelas Lola y Julieta, para mostrar a dos generaciones que se tocan, se comunican y aunque parece que no comparten mucho en común, tienen las mismas carencias y se reconocen en lo humano. En su ópera prima aborda las relaciones espejo, el peso de la memoria y la capacidad de recordar; elementos que retomó para construir esta historia valiéndose de una pequeña y modesta producción, la cual le llevó casi dos años en consolidar, hasta que llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia. Al hablar sobre el momento que vive el cine hecho por mujeres, destacó los trabajos de Alejandra Márquez Abella, Katina Medina Mora, Luciana Kaplan, Maya Goded, Catalina Aguilar Mastretta, Lila Avilés, Elisa Miller, entre otras; sin embargo, reconoció que es necesario seguir abriendo puertas y conquistando espacios en la industria. Además, reconoció la labor de este tipo de plataformas, las salas independientes y todos los organismos públicos que permiten a los creadores llegar a un mayor número de personas, promover su trabajo y seguir creando audiencias, al ser medios muy poderosos que acortan las distancias y las desventajas frente a otras producciones.