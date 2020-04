El valor del talento cultural mexicano puede reactivar la economía

*La productora Cristina Vázquez remarca la importancia de voltear al talento nacional

Por Cristóbal Torres

México, 3 de abril (Notimex).— Cristina Vázquez es productora y gestora con más de dos décadas de experiencia desarrollando eventos culturales en el país. Ante las dificultades que presenta la escena en México producto de la contingencia sanitaria, Vázquez propone enfocar recursos e iniciativas al talento nacional. En entrevista, Vázquez menciona que actualmente todas las personas inmiscuidas en actividades culturales están en búsqueda de certezas, “el sector de la gestión cultural debe reunirse para trabajar en conjunto y seguir desarrollando las artes escénicas porque los artistas tendrán una gran pérdida en términos económicos”. Aunque reconoce la función de las instituciones gubernamentales dedicadas a la actividad cultural, como el programa Contigo a la distancia, “no sabemos qué pasará cuando todo esto termine, cómo se reactivará la economía”. La productora menciona que ha estado en contacto con recintos que han visto truncadas sus agendas y actualmente trabajan en reprogramar a artistas del extranjero, “la gente con la que he hablado me dice que están empezando a reagendar artistas internacionales porque son los más complejos”. Vázquez considera esa postura como equivocada, “deberían empezar a agendar talento nacional” y señala diversas ventajas: “primero, te darán una estabilidad presupuestal porque no les pagan en dólares; actualmente el dólar está altísimo y nada nos garantiza que se estabilice en unos meses”. Menciona que una compañía internacional puede cobrar 30 mil dólares, “cuando menos, y eso ya es bajo; hay compañías a las que se les llega a pagar 50 mil o hasta 60 mil dólares”. En medio de la volatilidad cambiaria, Vázquez advierte que “deben aumentar su presupuesto cinco pesos por dólar, eso es un problema porque no hay forma de saber cuánto costará cuando la contingencia termine”. Otra desventaja es que el presupuesto para contratar a artistas internacionales “es dinero que sale del país, ya no circula dentro del territorio porque se paga a una compañía que puede venir de Estados Unidos, Europa o cualquier lugar del extranjero”.

Diálogo con los programadores

Señala que en México difícilmente hay una compañía a la que le puedan pagar 30 mil dólares por sus funciones, “pero lo que sí hay es calidad; entonces ellos deberían ser la prioridad en este momento”. Apunta a los próximos festivales que se realizarán entre octubre y noviembre como el Festival Internacional de las Artes Escénicas en Querétaro, el Festival Internacional de Santa Lucía en Monterrey; el Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas, el Festival Internacional de las Artes Julio Torri en Coahuila y el Festival Internacional Cervantino, “su programación tendría que ser por lo menos del 80 por ciento para compañías mexicanas; es un gesto de trabajo para la industria y de circulación de la economía”. Lo compara con las iniciativas lanzadas a los establecimientos mercantiles, “están esas campañas que te piden comprar local, con productores locales; lo mismo pasa con los artistas, es exactamente la misma lógica”. Para mantener la calidad de los eventos, la productora menciona que un consejo de programación artístico curatorial siempre es adecuado, “un consejo diverso que pueda ofrecer propuestas y que se pueda determinar a partir de especialistas en el área”. Vázquez menciona que ya ha entablado conversaciones con programadores, “hay una red de programadores de festivales que se inició, hemos discutido al respecto sobre esta posibilidad de activar a los festivales con artistas locales”. Reconoce que todavía hay mucha incertidumbre. Considera necesario que las instancias gubernamentales formulen una campaña que permita plantear estrategias alternativas para el futuro inmediato, “durante el resto del año es importante que los artistas mexicanos sean contemplados por su calidad y su trabajo”.