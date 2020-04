Martha Toledo ama por medio de la música

*La cantautora habla de su próximo trabajo, el cual será el sucesor de su disco “Estoy viva”

Por Cristóbal Torres

México, 3 de abril (Notimex).— Martha Toledo Mar es una cantautora zapoteca oriunda del Istmo de Tehuantepec que desde muy joven vio nacer su pasión por la música, misma que se la atribuye a su padre, “él tocaba la guitarra y cuando regresaba de trabajar la sacaba y se ponía a cantar con nosotros”. De más grande Toledo Mar tomó la decisión de seguir el mismo camino; su tío, Delfino Ordaz Toledo, fundador del Trío Monte Albán, fue de gran ayuda, “me encontré con él en una fiesta familiar y me dijo: te voy a grabar un disco; ¡y de verdad que no descansó hasta que lo logramos!”. Ese material fue Teca huiini’, un homenaje a sus raíces zapotecas, “ahí pensé en mostrarle a la gente la región de donde vengo y la música que se toca”. En ese álbum plasmó la música con la que sus padres la criaron, “también es la música con la que me enamoraron y la que le he cantado a mis hijos y espero algún día también cantársela a mis nietos”. El buen resultado de Teca huiini’ motivó la realización de un segundo álbum, Nostalgia, que sirvió como catarsis para una pérdida: “hacía poco tiempo que había fallecido la esposa de mi tío Delfino, mi tía Clarita, habían vivido 50 años juntos; toda esa música pertenece a la nostalgia”. Actualmente trabaja en un proyecto que dejó suspendido hace casi una década, era material que había dejado a un lado cuando decidió trabajar en Estoy viva, su tercera producción discográfica. Este nuevo proyecto, aún sin nombre, “tiene que ver con mujeres poetas juchitecas; estoy musicalizando sus poemas y he estado trabajando en eso desde hace varios años”. En 2011 Toledo Mar sufrió un accidente que casi le arrebata la vida, fue por eso que decidió poner pausa a su proyecto; “decidí enfocarme en Estoy viva porque para mí el sentido más grande y más maravilloso que tenía era mi vida latiendo en mis venas”. Con ese disco doble quiso contarle al mundo que “vivir es algo fantástico, algo maravilloso”.

El financiamiento comunitario

Ese tercer disco vino también con la creación de su propio sello: Discos Martha Toledo Mar. “Decidí grabarlo de esta manera porque así tengo mucho más libertad de grabar lo que considero que va con mi filosofía de vida, que es hacer música que contribuya a la construcción de una cultura de paz”. A lo largo de todas las canciones que conforman Estoy viva, Toledo Mar buscó utilizar el recurso de la música “para llevar este gran mensaje de amor, perdón y reconciliación para toda la gente que me escucha”. Otra peculiaridad de este álbum fue su financiamiento, ya que varias personas lo compraron de manera adelantada antes de ser grabado, “con esos recursos comencé su producción; una sola persona no puede financiar un álbum, pero muchas personas juntas, aportando cada una un pedacito, sí lo puede lograr”. Hoy en día trabaja en la musicalización de los poemas que formarán su nuevo trabajo; reconoce que este periodo de cuarentena le ha caído muy bien: “he podido retomar algunas canciones que estaban en proceso o que se habían suspendido; este periodo me ha servido para estar más conmigo misma y prepararme cuando nos volvamos a ver nuevamente”. Anuncia que, tan pronto pase la contingencia, se dedicará a continuar con la promoción de Estoy viva, hasta 2021, para ese entonces espera ya haber terminado su nuevo trabajo. En lo que eso ocurre, Toledo Mar invita a todos a aprovechar este tiempo de cuarentena para que escuchen su material y perciban ese “impulso vital que nos permite apreciar la vida, amar la vida; perdonar y encontrar un mejor camino por el cual podamos transitar todos”.