Sala creativa, un espacio para el cine

*El Imcine abre una plataforma con recursos para ver, aprender y compartir todo lo relacionado al séptimo arte

México, 2 de Abril (Notimex).— El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), en esta época de distanciamiento social, abrió la plataforma Sala Creativa, la cual se propone como una especie de bunker de ideas, proyectos y acompañamiento entre todos los participantes del ejercicio cinematográfico y audiovisual de México. La idea es que en este espacio productores, creadores, distribuidores y audiencias compartan ficciones, documentales, series de televisión y demás materiales cinematográficos. Aunque el micro sitio está dirigido a especialistas del séptimo arte, el público en general también puede ingresar a la página. Sala Creativa contiene apartados que permiten ver tramas clásicas y contemporáneas de manera gratuita. También pueden tomarse talleres en línea sobre el arte audiovisual sin importar si se es o no profesional, precisó el Instituto en un comunicado. Asimimo, cuenta con una sección en la que se invita a los participantes a formar parte de retos y concursos, tales como “40 días para crear”, el cual propone realizar 40 ejercicios audiovisuales, uno diario, para subirlos a las redes sociales. El portal digital afirma: “Nada detiene al cine. Cuando no puede estar en sus locaciones y en sus foros, recrea los espacios de su imaginario en los hogares de cada creadora y creador. Tenemos mucho que ver, mucho que imaginar, mucho que escribir, mucho que planear y mucho que compartir”. Es por ello que en esta plataforma el público no sólo podrá entretenerse, sino que aprenderá sobre el oficio del cine. El acceso al sitio se encuentra en la página del Imcine, así como en un apartado del sitio Contigo en la Distancia, de la Secretaría de Cultura.