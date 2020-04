Recomiendan acercar libros de ciencia durante la infancia

*Andrés Sierra indica que plantear un experimento científico y escribir una novela son procesos muy parecidos

Por Telma Villanueva

México, 2 de abril (Notimex).— En el marco del Día Internacional del Libro Infantil, Andrés Sierra, integrante del Departamento Editorial de Oceáno Travesía, se refirió en una charla vía internet a la importancia de poner al alcance de niños y niñas temas de divulgación científica. Durante la plática “El espacio en la literatura infantil”, ofrecida por la mencionada editorial, dijo que lo relevante de que menores y adolescentes se sumerjan en temas como el sistema solar, radica en el hecho de que “valoren lo que tenemos aquí”. Afirmó que "el estudio del espacio no es sólo históricamente importante, sino que ayuda a entender cómo es que funciona allá afuera, esto te da certeza; contó que cuando era niño, las estrellas solían causarle mucha curiosidad y durante mucho tiempo creyó que cada país era un planeta. “El asunto es que para saber cómo funcionaba el mundo, mi padre me dijo ‘esto es el espacio, la luna es un satélite natural, el sol es una estrella…’ todo eso comenzó a darme certezas". Por ello, consideró, comprender el espacio puede ayudar a un niño a entender “que lo que tenemos es valioso y no es tan fácil cuidar el planeta, porque a pesar de que allá afuera haya más lugares, no es fácil llegar a ellos. Nunca hemos estado en otro planeta”. En ese sentido, el editor admitió que la ciencia no sólo tiene un impacto en la sociedad, sino que repercute directamente en la cultura. “Se piensa que la ciencia y las artes deben estar separadas, cuando en realidad las dos se complementan, porque las dos atraviesan nuestras vidas, se pueden retroalimentar y hablar una con la otra”. Aseguró que la ciencia requiere tanta imaginación como la cultura, porque “plantear cómo hacer un experimento científico y cómo escribir una novela son procesos muy parecidos”, por lo que invitó a la audiencia a sumergirse en títulos de la colección Visita Nuestro Museo, la cual presenta la ciencia desde otro punto de vista.