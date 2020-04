AMLO declina hablar sobre Ruiz Esparza

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy emitir una opinión respecto a las indagatorias del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en torno al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció el miércoles 1 de abril.

A pregunta expresa durante su conferencia matutina, contestó: “no voy a hablar de eso, por razones obvias. Me gustaría, pero no lo puedo hacer, cada vez que alguien fallece, las familias, los amigos sufren. Pudiese yo enviarles a todos mi pésame, a todos, no hay que solazarse con la muerte de nadie”.

Añadió que se debe insistir en el humanismo. “Tenemos que ser cada vez mas humanos. Lo que se decía antes y es ahora un lema de la Universidad de la Ciudad de Mexico, nada humano me es ajeno”, finalizó.

Ruiz Esparza fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.