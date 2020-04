Devuelven obra de Picasso para evitar demanda

*El dibujo "Head of a Woman" fue entregado a la familia heredera del pintor

México, 1 de abril de 2020 (Notimex).— La Galería Nacional de Arte de Washington ha decidido devolver un dibujo de Pablo Picasso (España, 1881—Francia,1973) a la familia del banquero Paul von Mendelssohn-Bartholdy, quien en la primera mitad del siglo XX fue perseguido por los nazis. De acuerdo a los descendientes de Mendelssohn-Bartholdy, la obra forma parte de otras 16 que el banquero adquirió y tuvo que vender antes de su muerte en 1935. La pieza fue adquirida en 1934 por el comerciante de arte, Justin K. Thannhauser. El argumento de la familia heredera es que la obra fue vendida como resultado de la persecución ocurrida en la década del 30 del siglo XX; el banquero habría sido objeto de expropiaciones, acoso y pérdida de propiedades, informó The New York Times. Esta no es la primera vez que la familia se involucra en un caso de este tipo, ya que en 2009, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Guggenheim resolvieron una demanda de restitución de dos obras del mismo artista: Boy Leading a Horse y Le Moulin de Galette. En esta ocasión, la Galería Nacional de Arte decidió devolver el dibujo Head of a Woman, antes de que se iniciaran acciones legales. En una carta, la galería aclaró que esto no significa que estén de acuerdo con la postura de la familia; simplemente prefirieron evitar el litigio. La galería expresó que el dibujo formó parte de su acervo como parte de una donación en 2001. Generalmente los museos deben atender solicitudes de restitución después de que una acción legal es levantada; en este caso no fue así.