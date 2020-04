Jazzista Wallace Roney pierde la batalla contra COVID-19

*El artista falleció por complicaciones del COVID-19

México, 1 de abril (Notimex).— El trompetista de jazz Wallace Roney (Filadelfia, 1960), quien desarrolló una importante trayectoria como solista y formó parte de bandas como las de Jazz Messengers y Chico Freeman, falleció a los 59 años víctima de complicaciones de la salud derivadas del COVID-19. De acuerdo con la agencia de noticias Prensa Latina, el deceso de quien fuera uno de los principales discípulos de Miles Davis (1926-1991) ocurrió la víspera. Su atracción por la trompeta nació desde que era un niño, lo que le permitió iniciar una carrera a temprana edad. Destacó en la órbita del género musical desde joven y compartió escenario con artistas como Dizzy Gillespie, Tony Williams, Herbie Hancock, Elvin Jones y David Murray, entre otros. De su paso por el mundo del jazz quedan más de 20 discos, entre colaboraciones y producciones propias, tales como Misterios, No job too big or small, Blue dawn y According to Mr. Roney, entre varios más. En una entrevista retomada por la agencia de noticias, Roney declaró que su objetivo era “hacer la mejor música que pueda. Disfruto, escucho y puedo reproducir todo tipo de música. Filtro mi expresión a través de la experiencia del jazz”.Su última producción discográfica salió al mercado musical en 2019 bajo el título de Blue Dawn-Blue Nights, álbum en el que le acompañaron talentosos músicos jóvenes, así como Lenny White.