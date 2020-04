Muere Willy Burmann, formador de figuras de la danza internacional

*El maestro de origen alemán falleció a causa del COVID-19

México, 31 de marzo (Notimex).— El maestro, coreógrafo, director y bailarín Wilhelm “Willy” Burmann, quien formó a figuras de la danza internacional como al argentino Julio Bocca, murió a los 80 años de edad víctima de COVID-19. De acuerdo con reportes de medios argentinos, el suceso ocurrió este lunes y días antes había sido hospitalizado en Estados Unidos por el mencionado virus. En México, la Compañía Nacional de Danza lamentó la noticia, y en sus redes sociales expresó: “Gracias por compartirnos tu forma de abordar la danza, tu dedicación, legado y filosofía que nos brindaste”. Nacido en Alemania, su etapa de bailarín la desarrollo en instituciones como el Ballet de Frankfurt y del Gran Teatro de Ginebra, así como del New York City Ballet, el Ballet de Pensilvania y el Ballet de Nueva Jersey. Fue director del Ballet de Stuttgart. Ya en su etapa de formador de valores de la danza participó en el American Ballet Theatre, la Ópera de París, la Scala de Milán y el Australian Ballet, para posteriormente dar clases en el estudio Steps on Broadway. En su trayectoria también brilla haber impartido clases en el Ballet du Nord, Melissa Hayden School of Ballet, Harkness Ballet School y Ballet Arts en Nueva York, además de ser invitado frecuentes a diversos países para impartir clases magistrales.