Apoyan con comida a los artistas de calle

*Crean iniciativa para solidarizarse con músicos, cuentacuentos, poetas y actores que viven de la cooperación voluntaria

Por Víctor Jesús González

México, 30 de marzo (Notimex).— Ante la emergencia de salud que se vive a causa del provo COVID-19, fue lanzada #DondeComeUnxComemosTodXs, una campaña qeu surge en un espacio donde coinciden amantes del café, académicos, conversadores, lectores, artistas reconocidos, artistas ambulantes, periodistas, poetas y un amplio abanico de personas que dan cuenta la multiculturalidad del país. “Esta es una estrategia que tiene como objetivo principal entregar comida a los artistas ambulantes que viven de las propinas que generan los clientes y visitantes de Café de Raíz. Pero por las medidas sanitarias, que impiden salir a la mayoría de la población de sus casas, no están generando los ingresos que les permiten vivir”, explicó a Notimex Luis Fierro, gestor cultural y uno de los promotores de la iniciativa. En #DondeComeUnxComemosTodXs también participan la dueña de la cafetería, Pola Carballo y la pintora Margarita Nava. Otro de los objetivos de la estrategia es hacer que Café de Raíz sobreviva porque de este negocio no sólo dependen los artistas ambulantes, también sus empleados, sus familias y varios proveedores de la colonia Roma y comunidades campesinas de México. “Con esta estrategia, también, hacemos que Café de Raíz resista, que sus empleados puedan seguir generando recursos para sus familias; que el de la tortillería, el de las verduras, el de la carne, los campesinos o las comunidades indígenas que surten este negocio puedan seguir activos ante el encierro social que está dejando sin empleo y recursos a estas personas”. Bajo esta circunstancia, #DondeComeUnxComemosTodXs consiste en generar comida para repartir a los artistas ambulantes; para lograrlo se pide a las personas o ciudadanos que estén en sus casas y que quieren ayudar, pero que no saben cómo, realizar una dinámica. “Tú puedes llamar a Café de Raíz, depositar a un número de cuenta que está en nuestras redes sociales; puedes comprar una, dos, tres, diez o veinte comidas para que se den a la gente que está en la calle, los artistas ambulantes y a otras personas del barrio que no están ganando dinero ni para comer”, expuso Pola Carballo.

Aroma comunitario

La propietaria de Café de Raíz aseguró que se trata de un rincón cultural que adquiere el café y productos de la huasteca veracruzana y otras regiones del país a precio justo; además de ser un negocio de barrio que está en peligro por la emergencia sanitaria, ha sido visitado por artistas como Francisco y Natalia Toledo o Lila Dows. Añade que para iniciar esta estrategia comunitaria otros artistas, ya reconocidos, han donado obra para que se venda y con esos recursos se pueda empezar a cocinar y distribuir alimentos dignos para todas las personas que lo necesiten y se encuentren alrededor de la zona. Pola ejemplificó que Gabriel Macotela donó seis grabados para poder venderlos y comenzar a fondear, y “el grabador Demián Flores también; hoy estuvimos con el maestro Rogelio Cuéllar y estamos segurísimos que también va apoyar con obra o con fotografía para promocionar la campaña”. “La Roma es una zona que se nutre de artistas que vienen a tocar mientras estás tomando café; del cuentacuentos, del poeta, de pronto vemos en la calle huastecos tocando, gente que toca guitarra, violines o canta; todos los fines de semana tenemos artistas de calle, urbanos que viven de las propinas que les da la gente pero ahora la zona está muerta”. Aunado a las donaciones de obra, parroquianos que ya saben del proyecto y son profesionistas de diferentes áreas de las ciencias sociales y de la humanidades en diversas universidades públicas y privadas del país, ya están apoyando económicamente a pesar de encontrarse en países como España, Estados Unidos, Italia o Argentina. Finalmente, Pola Carballo reflexiona: “Los músicos que pasan por Café de Raíz sobreviven día a día. Siempre que pasan por aquí, yo les digo que soy su fan y los admiró; cada paso que dan por las calles de esta colonia es un suspiro, un aliento de vida para esta ciudad de asfalto; yo los veo a pleno sol, junto con su sombrero, caminando, cantando, repartiendo alegría, pero nadie sabe lo que llevan dentro”.