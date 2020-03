Hay jazz, pero aún faltan escuchas

*Juan Pablo Aispuro habla sobre su sello dedicado al jazz

Por Cristóbal Torres

México, 29 de marzo (Notimex).— Al regresar a México después de estudiar en Francia, el músico Juan Pablo Aispuro se dio que cuenta que a pesar de la buena escena jazzística que existe en el país no había forma de adquirir música, fue entonces que decidió abrir un sello disquero dedicado al género musical. En entrevista con Notimex, recuerda que “las bandas que estaban tocando no tenían discos y les faltaba mucha difusión”, fue así como nació la idea de crear Pitayo Music, cuyo propósito desde el inicio fue “ayudar a la escena de nuestra ciudad, lograr su difusión y que los artistas puedan darle más seriedad a sus proyectos”. Este proyecto tiene como antecedente el estudio La Casa del Árbol, abierto por el mismo Aispuro; “todo comenzó ahí, había muchas sesiones que grabábamos y de pronto quedaban algunas pistas afuera de los discos”. Con esas canciones hizo dos recopilatorios: Sesiones en la Casa del Árbol, Volumen 1 y Volumen 2, “para mostrar un abanico mucho mayor de los artistas que hay en la escena, no solamente los álbumes solistas de alguien”. La publicación de ambos recopilatorios lo convenció de echar a andar Pitayo Music. Años de experiencia en la escena le permiten ver al músico un panorama en crecimiento; “es un género que está permeando más hacia los jóvenes; ahorita hay un auge de músicos de 18 a 23 años que están tocando increíble y que vienen de Xalapa, Oaxaca, Puebla; gracias a esa nueva generación podemos esperar que en el futuro habrá más músicos”. A pesar de su buena salud, estima que uno de los principales retos en la escena del jazz es su difusión, “hay muy pocas estaciones de radio que programan el jazz que está sucediendo en la ciudad”, lo que crea que las personas no sepan quiénes son sus intérpretes ni sus músicos, “ese es un gran obstáculo, porque, a falta de esa difusión, falta un interés en la gente de buscar el material que se está produciendo”.

Apoyar la escena del jazz

Actualmente Pitayo Music es una de las pocas iniciativas que existen para el jazz; aunque actualmente hay estudios que empiezan a formar sellos, Aispuro no recuerda otra discográfica como la suya, “casi todo sale de manera independiente; los jazzistas que quieren lanzar su material buscan apoyo del gobierno sin que haya un sello establecido”. Como una producción tradicional, en su disquera acompañan a sus artistas en todos los procesos, “diseñamos desde el esquema de trabajo; el esquema económico, de calendario y todo lo que tenga que ver con su difusión. Realmente son artistas del sello”. Actualmente su labor está más enfocada a la difusión en redes, “hoy en día ya casi no hay dónde poner discos; en las fiestas, aunque alguien lleve sus discos, te piden mejor una lista de canciones”, expuso al anotar que el sello intenta aprovechar al máximo el uso de las redes sociales, “afortunadamente existen muchas plataformas donde podemos vender nuestra música en línea”. Pitayo Music prepara el lanzamiento de tres nuevos sencillos, de los cuales con Flora Pasquet “estamos preparando un nuevo proyecto totalmente original, totalmente su propuesta”, y pronto lanzarán su sencillo “I don’t want”; con Juanjo Gómez recién lanzaron el álbum Ruta 133, y “ahora estamos lanzando el segundo sencillo de ese disco: ´Disfraces´”. Uno de los trabajos más esperados es el de Luis Molina, “uno de los contrabajistas más visibles de la escena, es el primer disco que lanza y la verdad estamos muy emocionados de este lanzamiento, el sencillo que se viene es ´La danza de Helmut´”. Uno de los principales intereses de Pitayo Music es mostrar a la gente un abanico diferente de emociones dentro de la música, “siento que en nuestra vida cotidiana vivimos emocionalmente de forma monocromática”. Para Aispuro, el arte puede ayudar a encontrar ese sentimiento que nadie sabía que tenía, “muy pocas veces nos dejamos asombrar por lo que pueda pasar y los artistas que tenemos eso es lo que intentan hacer, es música sincera que intenta llevarnos a otro lugar emocional del que estamos acostumbrados”.