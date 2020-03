Cine Tonalá presenta plataforma bajo demanda

*El proyecto de renta de películas es parte de su estrategia para mantenerse a flote ante la situación por el COVID-19

Por Cristóbal Torres

México, 25 de marzo (Notimex).— Cine Tonalá anunció Tonala.tv, la nueva plataforma bajo demanda que, en palabras de Juan Pablo Bastarrachea, uno de los fundadores del recinto, busca seguir ofreciendo contenido al público cinéfilo en una etapa de contingencia, y aunque la idea se ya se cocinaba desde tiempo, debido a las circunstancias se adelantó su presentación. Actualmente existen tres salas de Cine Tonalá, en Ciudad de México; en Bogotá, Colombia, y en Tijuana, Baja California: “tenemos otros planes de apertura próximamente; pero evidentemente no podemos llegar a todas partes”. De forma constante reciben mensajes de distintos sitios preguntando si habrá nuevas aperturas, “eso nos hizo pensar que lo ideal sería tener una oferta digital para poder llegar a más lugares”. Tonala.tv es una idea que por la contingencia y la situación de emergencia en la que se encuentran las salas independientes se tuvo que presentar antes; “estamos saliendo con una versión inicial con contenidos hechos por nosotros y películas para renta”. Aunque el plan original era presentar Tonala.tv a mediados de año, Bastarrachea consideró muy importante compartirla desde ahora por dos razones fundamentales: “tener una oferta para toda la gente que ahora está en su casa y para nosotros mismos como proyecto, que tenemos cerradas nuestras tres salas”. El gestor señala que, a diferencia de las películas mexicanas que cuentan con diversos apoyos e incentivos fiscales, “los exhibidores no contamos con un ningún tipo de apoyo gubernamental; si no tienes ingresos, cierras con el riesgo de ya no poder abrir”.

La vulnerabilidad de las salas independientes

Tonala.tv es parte de una iniciativa realizada por Cine Tonalá para poderse mantener a flote en un momento donde las salas independientes han dejado de recibir el flujo de gente regular, pues actualmente cuentan con una campaña para poder financiar la nómina de sus salas en México. “Tenemos más de 100 trabajadores y obviamente nos estamos diversificando hacia todas las formas posibles”. Bastarrachea lanza un llamado al público para que “apoyen todas estas salas que están pasando por lo mismo; nos encontramos en un estado muy vulnerable”. En esta primera etapa, Tonala.tv ofrece trabajos de cine independiente internacional, “es muy similar o casi igual a películas que hemos mostrado en nuestras salas físicas”; pero también han añadido contenidos propios como clases magistrales con directores. Dentro del material propio, se puede ver una clase magistral con Marcus Lindeen, el director del documental La balsa, que narra el experimento realizado por el psicólogo mexicano Santiago Genovés en la década de los 70 donde juntó a 10 individuos y viajaron a la deriva por el mar cruzando el Océano Atlántico. Bastarrachea anuncia que en las próximas semanas la plataforma irá acumulando más contenido no sólo vinculado con el cine “sino con todo lo que pasa en Cine Tonalá, es decir, contenidos relacionados con gastronomía y con los standuperos que se presentan en la sala”. El contenido propio es gratuito para todos los usuarios; las películas hay que rentarlas. Tonala.tv busca ser un espacio para que cineastas de diferentes partes del mundo que no llegan a todas las salas ni a todas las plataformas puedan mostrar su trabajo, “también queremos que el público pueda ver películas que se perdió en salas y que no encuentra; queremos ser el lugar donde las pueda hallar”. En su búsqueda por ser una vitrina de nuevos talentos, Bastarrachea menciona que dentro de sus planes a futuro está la apertura de un canal de creadores, “ahí la gente podrá compartir contenido y haremos concursos; pero por ahora estamos arrancando”.