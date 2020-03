Libro expone desigualdad entre hombres y mujeres

*El ejemplar aborda desde el origen de la humanidad en la Tierra, hasta la época actual

México, 25 de marzo (Notimex).— La diseñadora gráfica Soledad Bravi, y la periodista Dorothée Werner, abordan en el libro ¿Por qué existe la desigualdad entre los hombres y las mujeres?, la historia de la sociedad a manera de ejercicio para develar las razones de un desequilibrio que “ha provocado 300 mil años de injusticias contra las mujeres”. A través de ilustraciones señalan dicha desigualdad, además, exponen que la brecha en la desigualdad de los derechos de la sociedad femenina es un tema histórico; y comentan el porqué la reivindicación en los derechos de la mujer ha sido tan lenta. Uno de los temas que se aborda es la reciente lucha que las feministas han entablado en pro de los derechos reproductivos. A través de una descripción que comienza con la explicación del ciclo reproductivo en la mujer, el texto muestra cómo es que un proceso natural ha dado paso a la disparidad. No obstante, esta no es la única cuestión que expone la divergencia entre los derechos de hombres y mujeres. La división del trabajo desde la prehistoria, el sufragio y las cuestiones económicas y familiares como el cuidado de los hijos, son una prueba más de la degradación de la mujer. Al respecto, el ejemplar de editorial Océano, plantea que “si conseguimos entender las causas de estas desigualdades, que ocurren desde hace miles de años y siguen provocando tremendas injusticias, tal vez lograríamos volver a empezar sobre bases más firmes”. La reivindicación de la mujer en la sociedad no es una lucha o tarea que sólo ella deba realizar, es por ello que esta cronología gráfica se dirige a hombres y mujeres para intentar convertirse en una herramienta que permita adentrarse en el tema de la disparidad de género.