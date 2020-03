AMLO ajusta gira por el norte del país, será sin concentraciones masivas

Luego de que ayer se declaró la Fase 2 de la contingencia por COVID-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gira por el norte del país se hará sin concentraciones masivas.

El fin de semana, el mandatario federal visitará Bahía de Banderas, en Nayarit; San Luis Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, y Badiraguato, en el estado de Sinaloa.

“Aprovecho para decirles que voy a supervisar obras que estamos realizando, porque no quiero que se detengan las obras, porque significa desempleo, significa afectar la economía de la gente, son obras importantes que llevamos a cabo”.

“Voy a ir a Bahía de Banderas nada más a ver las obras, no habrá concentración, estaré con técnicos”, comentó durante su conferencia de prensa de este miércoles desde Palacio Nacional.

Por ello ofreció una disculpa por adelantado a los habitantes de estas poblaciones debido a que no podrá abrazarlos ni besarlos ya que mantendrá sana distancia ante las recomendaciones de salud por el coronavirus.

“Ofrezco disculpas y me duele que no pueda saludar de mano o besar por la sana distancia, que no lo vayan a tomar a mal”, expresó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal también informó que un equipo de la Presidencia de la República estará recogiendo las peticiones de los ciudadanos, las cuales serán atendidas.