Abren concurso infantil y juvenil de cuento

*Premios para los tres primeros de cada categoría

México, 24 de marzo (Notimex).— Para que todos se pongan a escribir desde su casa, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invitó a participar en el XIV Concurso Infantil y Juvenil de Cuento, cuyo propósito es divulgar la cultura democrática, mediante la generación de ideas, reflexiones y aportaciones en torno a la participación ciudadana y los temas que le son afines. Pueden participar quienes tengan entre nueve y 17 años, también pueden inscribirse aquellos que aún no tienen nueve años, pero los cumplen durante 2020. Según la convocatoria emitida por el instituto, no podrán participar familiares de servidores públicos de la dependencia. El documento establece que hay tres categorías: para niñas y niños de nueve a 11 años, para niñas y niños de 12 a 14 años y para jóvenes de 15 a 17 años. El cuento debe escribirse pensando en la relación de los Ciudad de México con las personas que son discriminadas por diferentes causas, es decir, no son tratadas con igualdad. Puede ser escrito a mano o en computadora, en papel tamaño carta. No se debe firmar con el nombre verdadero, se debe usar un seudónimo, es decir, un nombre inventado. Para los tres primeros lugares de cada categoría hay premios que incluyen galardones, formación educativa y tabletas electrónicas de diferentes pulgadas. Los relatos se recibirán de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas (hora del centro), del 21 de abril al 22 de mayo de 2020 en las oficinas centrales del IECM, ubicadas en Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, Tlalpan, Ciudad de México. También se pueden entregar las narraciones en alguna de las oficinas distritales del instituto de lunes a viernes y de 09:00 a 17:00 horas. Para saber su ubicación y solicitar más información se puede llamar al teléfono 5483 3800, extensiones 4270 y 4289, o consultar la página electrónica del IECM.