Un día haré taller sobre democracia y los medios, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López aseguró que algún día se realizará un taller sobre la democracia y los medios de comunicación, luego de los embates que ha pasado a lo largo de los años en su carrera política.

"Ojalá que vayan entendiendo, voy a dar nombres, un día vamos a hacer un taller sobre esto, la democracia y los medios de comunicación es un buen tema en México", comentó.

Sobre las críticas que ha recibido, el mandatario federal aseguró que siempre se ha guiado bajo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar.

“Los medios en general muy bien, informan, orientan, otros que piensan que si distorsionan, alarman y cuestionan al gobierno, el gobierno perderá fortaleza y se entregará a los brazos de los que se creían dueños de México, no me conocen, soy perseverante, ni un paso atrás”, dijo.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, ofrecida antes de viajar a Oaxaca, López Obrador resaltó que existe mando y gobernabilidad en el país y pidió a los mexicanos tener confianza.