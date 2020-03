Abierto Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

*Invita a no visitar el recinto en caso de algún síntoma relacionado con el COVID-19

México, 19 de marzo (Notimex).— El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) continuará abierto al público en su horario habitual, de martes a domingo de 9 a 17 horas, bajo los criterios de la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que habrá un control en el flujo de acceso de los visitantes a los vagones, donde solo podrán permanecer un máximo de siete personas al mismo tiempo. En un comunicado de prensa, el espacio museístico informa que durante las visitas, se invita a la población a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud: lavarse las manos con frecuencia, llevar consigo gel antibacterial con alcohol al 70%, no tocarse la nariz, boca y ojos, evitar aglomeraciones y el contacto físico, no saludar de mano o beso y utilizar el estornudo de etiqueta. Sin embargo, las autoridades del museo, exhortan a no realizar la visita en caso de presentar algún síntoma relacionado con el coronavirus COVID-19; además, también invitan a abstenerse de asistir a las personas con mayor riesgo o si presentan cuadros de fiebre, tos, fatiga y dificultad para respirar, pues deben acudir al médico de inmediato. En este sentido, el MNFM también informa que realiza los protocolos de limpieza que contemplan la desinfección diaria de los vagones a los que el público tiene acceso, ofrece gel antibacterial en puntos estratégicos de la institución y tiene en los sanitarios jabón líquido, papel sanitario y toallas desechables para las manos. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos también da a conocer que pospondrá las actividades culturales secundarias programadas en ese recinto hasta el 20 de abril, en seguimiento a la estrategia de la Secretaría de Salud para prevenir el contagio por el Covid-19 en México; y trabaja en una estrategia para reprogramar, en la medida de lo posible, los compromisos adquiridos con los artistas y promotores culturales. Finalmente, el MNFM hace un llamado a la población mexicana para mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de México, con respecto al coronavirus Covid-19 al consultar la página de internet www.gob.mx/coronavirus.