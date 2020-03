Una versión musical de lo que sucede en el mundo

*El compositor mexicano Víctor Ibarra dice que en las obras de su disco The Dimension of the Fragile hay también una crítica y una reflexión

Por Juan José Flores Nava

México, 14 de marzo (Notimex).— El flautista y compositor mexicano Víctor Ibarra (1978) está de plácemes: acaba de presentar el disco The Dimension of the Fragile, que contiene seis de sus composiciones grabadas por el ensamble español Vertixe Sonora (bajo la dirección de Nacho de Paz), en el sello de música contemporánea Neos Music. Se trata, dijo su autor, de obras escritas entre 2011 y 2016 que pretenden ser “una versión de lo que actualmente está sucediendo en el mundo”. En este sentido, expresó Ibarra en entrevista, “son también una crítica, una reflexión de lo que sucede”. Con ellas, intenta “plantear un cuestionamiento, quizás no para tener una respuesta, pero sí, al menos, para dejar ahí la pregunta”. Y es que la forma en que Ibarra, egresado de la Escuela Nacional de Música y maestro de la Universidad de Guanajuato, trata de responder a lo que sucede es a través de la música: “En cada una de las piezas hay un planteamiento distinto para que ante el escucha aparezca una obra dinámica. Hay una pieza que se llama “Homenaje a Francisco Toledo” y otra más que se llama “Alice”, la cual surgió de un trabajo realizado con mi hermana, quien es pintora”. El español Antoni Tápies es uno más de los pintores cuyo trabajo inspiró una de las piezas, pues lo que Ibarra hace en el disco es llevar a las partituras las ideas, los sentimientos y las motivaciones de los artistas plásticos: “Empleo lo visual como punto de partida. No es una cuestión descriptiva la que hago a través de la música, sino una visión general de su trabajo, sí, como pintores, pero también, y sobre todo en el caso de Toledo, de su postura social”. Comentó, además, que cuando escribe una obra, lo hace para él, pero pensando siempre en armar una composición de calidad que merezca ser escuchada, en aportar algo a la cultura nacional e internacional en el ámbito musical. El resto de las obras que componen el disco son “Estudio sobre el gris y el verde” (para ensamble, 2011), “Paris Wind Behind me…” (para ensamble, 2016), “Química del agua” (para ensamble, 2015) y “La dimensión frágil” (para ensamble, 2015). Para terminar, Ibarra comentó que Vertixe Sonora es un ensamble gallego especializado en música contemporánea de mucha tradición en España. Reconoció, asimismo, la labor de este conjunto, pues, aseveró, el profesionalismo con el que trabajaron en la interpretación de las piezas durante la grabación del disco le permitió escuchar un resultado musical tal como se lo imaginó, lo que hace posible ahora, cada vez que lo escucha, sumergirse en ese momento en el que estaba componiendo cada una de las obras.