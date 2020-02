Codependencia en “Lombrices”

*La obra se presenta a partir de este miércoles en el teatro La Capilla

Por Evangelina del Toro

México, 19 de febrero (Notimex).— La puesta en escena Lombrices es una comedia que trata la codependencia de dos mujeres que no pueden estar la una sin la otra. "Se torturan, maltratan, se ofenden, insultan, pero la realidad es que hay una enorme codependencia entre ambas, una relación en la que ya no se conciben sin la otra. Entras en una dinámica entre lo normal y lo bien visto, en la cual maltratarse es lo cotidiano y ya no saben cómo salir de ahí", explicó el director de la obra, Daniel Sosa. En entrevista con Notimex, dijo que pese a la temática de la obra, se aborda de una manera divertida, graciosa y absurda sobre la advertencia de lo que una persona nunca se debe de convertir. Precisó que, a través de las estrategias realiza teatro de diferentes temas, pero para personas que buscan diversión tras un día de estrés y no para deprimirse. "Tenemos que cumplir con entretener y dejarle saber sobre una crítica, perspectiva o enseñanza del mundo, así tal cual. Una comedia de este tipo es como cuando le das la pastilla a tu perro dentro de una salchicha; te estamos dando la pastilla envuelta en una salchicha que es la comedia, y eso es lo que hacemos". Comentó que para él, en vez de hablar sobre la injusticia o la impunidad, por ejemplo, u otros problemas sociales en una puesta en escena, lo mejor es hablar acerca de problemas particulares pues genera un mayor impacto. "Piensa en ti, piensa en quién eres, y si tu relación contigo y tu cercano es la correcta. Creo que ahí es mucho más útil la atención".

Codependencia y Martirio

Sobre los protagonistas, el actor y director Alberto Lómnitz se une en escena con Arturo Reyes y dan vida a un par de mujeres ancianas que se odian, pero no pueden vivir la una sin la otra, cuyos nombres son “Martirio" y "Consuelo”. Estamos ante una comedia negra escrita por el dramaturgo argentino Pablo Albarello, quien enfoca sus personajes en dos hombres para que sean interpretados, sin embargo, durante el proceso de la creación de la obra, se optó por ambos actores. "Cuando dije 'necesito a un actor de determinada edad, que tenga una habilidad excelente para moverse y se deje dirigir por mí, que soy un novato', pensé en Alberto y siendo él uno de los directores que más respeto, pues dije 'si me equivoco, me agarro de él y que me corrija. Y estuvimos pensando quién sería una buena mancuerna y así dimos con Arturo, quien es uno de los actores más generosos que he conocido". Lombrices se presenta a partir de este miércoles hasta el 22 de abril, en el Teatro La Capilla con 10 funciones en total; la escenografía está a cargo de Tania Rodríguez, el vestuario por Adriana Pérez, entre otros. Daniel Sosa adelantó que ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos, pero será en los siguientes meses, ya que aún sigue en proceso de escritura.