“Manuel José es hijo de José José”, asegura Alejandra Ávalos

El cantante colombiano Manuel José es hijo de José José, sostiene Alejandra Ávalos, quien este domingo interpretó con él durante el concierto que ofreció en esta ciudad para conmemorar el 72 aniversario del natalicio del fallecido artista.

“Estoy enterada de cosas que ustedes no. Estoy enterada porque gente muy allegada a mí y otros muy allegados a José, lo confirman. Naturalmente, la verdad va a salir a la luz en algún momento”, declaró a la prensa.

La cantante y actriz precisó que está revisando cierta información que no le parece descabellada. “Es por medio de una señora, Paty Romani. Yo dije: ‘puede ser que’, pero luego empecé a atar los cabos con la persona allegada a José José y ya no me queda ninguna duda”.

Respecto a la voz de Manuel José, consideró que la tiene muy trabajada. “Ha demostrado en muchísimos eventos y vídeos que en realidad sí tiene los alcances, no sé si por genética o por qué los tiene”.

Finalmente, Alejandra Ávalos aprovechó para defenderse de las críticas en su contra por parte de la cantante Dulce, quien le sugirió no involucrarse en los problemas familiares de los hijos de José José. “Ella no es nadie para decirme a mí, qué digo o qué no digo”, puntualizó.