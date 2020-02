“Feliz Año Tijuana”, otra forma de ver a la ciudad fronteriza

*El filme retrata de una manera amena, con cierto humor, la complejidad que representa vivir ahí

Por Víctor Jesús González

México, 17 de febrero (Notimex).— El documental-ficción Feliz Año Tijuana que retrata el cosmos cultural que existe en una de las ciudades más representativas de la frontera norte del país, una coproducción México-Estados Unidos dirigida por Andrew Van Baal, tuvo una función especial en la Cineteca Nacional. “Feliz Año Tijuana es una película independiente no comercial. Su objetivo central es retratar de una manera amena, con cierto humor, la complejidad que representa vivir en Tijuana, ciudad en donde se encuentran y convergen múltiples identidades que no es necesariamente la violencia”, destacó el protagonista, codirector, coguionista y coeditor de la película, Luis Deveze. “En Tijuana también existe una variedad lingüística, gastronómica, generacional y arquitectónica que hay que conocer. Ahí también está una de las plazas de toros más grandes, la música electrónica, los corridos, lo mexicano, lo chicano, lo estadounidense; la música norteña, es decir, no sólo es el estereotipo de la violencia que nos venden los medios masivos de comunicación”, indicó el guanajuatense ante el público. Gabriel Rodríguez, integrante del Cine Club Bravo, proyecto de jóvenes universitarios de múltiples disciplinas (cineastas, comunicólogos, sociólogos, antropólogos) fue el vínculo para que Luis Deveze, quien vive en Los Ángeles, California, pudiera tener acceso al recinto cinematográfico más importante de la capital mexicana. “Feliz Año Tijuana es parte de una serie de películas que nos interesa dar a conocer en nuestro club. Hay pocas ofertas en el país que nos den cuenta de quiénes somos, cómo actuamos los mexicanos sin ese afán de radicalizar la realidad; es decir, o se banaliza todo o se le da un toque casi científico para que sea tomado en cuenta como un trabajo serio", refirió. Agregó que el filme es el inicio de un acuerdo con la Cineteca Nacional donde todos los lunes se presentarán películas independientes como ésta; pero que son contadas con humor y amenamente para no sacralizar y alejar al público que tiene el estigma que este tipo de películas son sumamente aburridas: “es ejemplo de cómo la comedia, el documental y la ficción nos puede ayudar a contar la realidad usando formas más creativas”.