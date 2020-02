El papel de la ficción dentro del teatro

*Luis Ayhllón considera que existe mayor apertura para mujeres creadoras

Por Evangelina del Toro

México, 17 febrero (Notimex).— El dramaturgo y director Luis Ayhllón (Ciudad de México, 1976), consideró que actualmente el teatro en el país pasa por un buen momento, ya que se tiene un boom que hace 20 años no había, además de que se ha abierto más espacio a las mujeres que trabajan en esta disciplina. "Las mujeres creadoras siempre la tienen más difícil que los hombres, pero se han abierto espacios que antes no tenían. Cada vez hay más directoras y escritoras, y aunque aún no es completamente a la par, en un tiempo se dará esa paridad". Asimismo, afirmó que hoy en día el teatro mexicano es uno de los mejores y que está pasando por un proceso de profesionalización que antes no tenía, “y aún con la falta de apoyo y presupuesto se sigue estimulando la creación artística”. Mencionó que México es una nación plural y las personas son tan diversas como las diferentes ciudades y cultura que existen en el territorio, “y lo mismo sucede con el teatro, es un buen momento para éste, pero también es complicado levantar proyectos porque los presupuestos están más castigados”. En ese sentido, comentó en entrevista con Notimex que el tema presupuestal es uno de los principales retos para esta disciplina y consideró la participación del Estado en las propuestas artísticas como “una obligación”, así como la apertura de otros espacios y de otras formas de producción.

Capacidad poética

Sobre su más reciente trabajo escénico, Los Camellos, la cual se presenta por primera vez en México a pesar de haberla escrito hace más de una década, aseguró que marca un antes y después en sus textos. "Resulta ser muy estimulante para mi carrera. Se trata de una obra que finaliza mi primera etapa de dramaturgo y aunque lleve ya 15 años de haberse escrito, tiene una potencia y una capacidad poética que no ha pasado de moda, eso me hace sentir muy contento". La obra, que fue escrita en 2005, trata sobre una familia que es contratada por un productor para actuar en una obra de teatro durante los fines de semana de toda su vida. “Es un poco surrealista, un poco absurda. Como dramaturgo siempre me estoy cuestionado el papel de la ficción dentro del teatro. Es una obra que se desarrolla en un teatro vacío e inicia una pentalogía de obras dramáticas que suceden en el escenario desnudo. Es una puesta para crear obras que prescindan de escenografía, de elementos, y que se centre en el trabajo actoral". Destacó que este trabajo es el que más se ha traducido a otros idiomas, tales como el inglés, francés, griego y alemán. El estreno mundial sucedió en 2008 en Paraguay, y posteriormente se presentó en otras ciudades. "Es una obra muy universal porque trata el tema de la familia. ¿Por qué se estrena hasta hoy en la Ciudad de México? Es un misterio. Hubo compañías que estuvieron interesadas en hacerlo, pero por alguna razón no se dio". Los Camellos inició temporada este 13 de febrero y estará hasta el 1 de marzo en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). La puesta en escena está bajo la dirección del propio Ayhllón porque, en sus propias palabras, “es una obra muy personal. Me gusta mucho escribir y dirigir, aunque lo que más hago es escribir”.