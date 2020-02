Peter Bjorn and John, una banda colorida

*Los integrantes aseguran que tienen la libertad de escribir y grabar lo que sea que llegue a sus cabezas

Por Julián Crenier

México, 17 de febrero (Notimex).— La banda sueca de rock Peter Bjorn and John (integrada por Peter Morén, Björn Yttling, y John Eriksson) acaba de lanzar la canción “Drama King” (“Rey del drama”), el primer sencillo del que será su próximo disco Endless Dream (Sueño interminable); al respecto, el baterista de la banda, John Eriksson (Hortlax, Suecia, 1947) comenta que el sonido y el sentimiento de esta nueva entrega discográfica es más “claro” que el del pasado. "Para este disco escribí todas las letras imaginando que era otra persona. El título de la canción durante su proceso de creación fue 'El actor', y por un momento pretendí que era una canción que Tom Cruise le cantó a Nicole Kidman cuando se separaron. Aunque, claro, también hay algo de mí en ella porque yo soy un dramático. Pero, básicamente es una canción funk que trata sobre la soledad”, detalla en entrevista con Notimex. “Nuestro presente a veces se siente como un teatro de sombras, y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como creadores es mostrar los colores y enseñarle a la gente la magia y las diferentes formas de la desconocida belleza". Como un conjunto con más de 20 años en la industria musical, Eriksson reflexiona lo que significa ser una banda de rock en el 2020 y las implicaciones que eso tiene: “¡Es terrible! [ríe]. Hoy en día la música más innovadora e interesante viene del mundo del hip-hop. En ese género aún quedan reglas por romper. En el rock y la música indie-pop ya todas las reglas están rotas, no se puede hacer nada nuevo. Pero ya que todo se ha realizado, puedes hacer lo que tú quieras y creo que eso le queda perfectamente a nuestra banda. Nos sentimos en completa libertad de escribir y grabar cualquier cosa que llegue a nuestras tres cabezas". Después más de dos décadas de componer, el baterista comparte lo que ha cambiado en las técnicas de composición de la banda, su manera de acercarse a la producción, y las temáticas que abordan en su música, ya que afirma "es un tanto espectral" su manera de trabajar. “Alguna vez un agente nos dijo que nosotros somos como un arcoíris lleno de muchas ideas que suceden al mismo tiempo, y por eso nos preguntó que cuál era nuestro enfoque. No pudimos responderle, somos una banda inusual porque los tres somos compositores y productores. No tenemos ni jefe, ni un bajista borracho, y además componemos música de maneras totalmente diferentes. Lo único que ha cambiado en todo este tiempo es que dividimos el trabajo en tres en lugar de sentarnos todos juntos y pelearnos por un riff de guitarra".

La fama repentina

Después de la lanzar la reconocida canción “Young Folks”, la cual se caracteriza por un peculiar silvido al inicio, la banda cobró reconocimiento mundial y comenzaron a tener muchos más seguidores de los que, confiesan, estaban acostumbrados en un principio. “Sin embargo, en nuestro país siempre hemos sido outsiders: Una banda boba, con un nombre bobo, que toca música boba. Nuestro mayor shock fue cuando en 2006 y 2007, de la nada, nos hicimos una banda muy de moda en Estados Unidos. Pero ahora ya regresamos a nuestra zona de confort, a ser outsiders. Por suerte, la moda es temporal, lo bobo es para siempre." El mundo del streaming ha cambiado el paradigma de la comercialización de la música a escala global, para Peter Bjorn and John también. Con esta premisa en mente, Eriksson da su perspectiva sobre el tema: “Simplemente así es la cosa. Como compositor es una herramienta fantástica cuando estás buscando inspiración y referencias musicales. Lo que sí no me gusta son los números. Antes, en los viejos tiempos, lo que llamaba la atención era la portada de un vinilo; ahora los chicos sólo se preocupan por cuántos streams tiene una canción, la música debería de ser más mística e incierta". Previo al lanzamiento de lsu disco el próximo 13 de marzo, John Eriksson reflexiona su quehacer artístico y sus prioridades actuales: “Cuando eres joven, el objetivo siempre es el futuro. Como señores de 40 años, vivimos nuestras vidas entre la historia y el futuro. A veces la realidad toma el control total y debes forzarte a soñar, claro, lo más importante para nosotros ahora es el futuro de nuestros niños, pero lo mejor de hacer música es que te conviertes en un niño otra vez cada vez que te sientas detrás de tu instrumento y comienzas a tocar".