Poetas y escritores realizan homenaje a Carlos Pellicer

*Realizan lecturas de sus poemas y rememoran cómo el escritor marcó sus vidas y trayectorias literarias

Por Evangelina del Toro

Mexico, 15 de febrero (Notimex).— Anécdotas, historias y fragmentos de poemas, formaron parte del segundo día de las Jornadas Pellicerianas en la Ciudad de México, para conmemorar 43 años del deceso del escritor, poeta e intelectual mexicano Carlos Pellicer Cámara (1897-1977). En la Casa de Cultura de Tabasco se realizaron diversas participaciones de poetas y escritores como Sergio Valero, Kary Cerda, Verónica Sánchez Marín, Daniel Segura y Diana Juárez, entre otros. "Yo no creo que todos los poetas tengamos adentro a Pellicer, lo que creo es que llevamos a Tabasco en el alma, en la sangre y esa era la tierra de Pellicer. Nos permitió acceder, no sé si por primera vez, pero si de manera contundente a integrar la arquitectura del estado en una dimensión literaria y poética que no conocíamos", dijo Cerda. En tanto, el poeta originario de Tabasco, Daniel Segura, mencionó que durante la primera parte de la etapa del escritor, se enfocó en la naturaleza, en el agua, el calor, en los paisajes de este estado de la República mexicana: “La poesía de él es increíblemente hermosa pero a la misma vez, muy violenta”. De igual manera, el escritor Sergio Valero recordó ciertas anécdotas de su familia con Pellicer y afirmó que fue uno de los creadores a quien leyó primero en su vida, y realizó diversas lecturas sobre su poesía. En tanto, la escritora tabasqueña Verónica Sánchez Marín consideró que existen tres referentes en la literatura de Tabasco, una de ellos es Carlos Pellicer, así como José Gorostiza y José Carlos Becerra.