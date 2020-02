Ballet Nacional de Inglaterra por primera vez en México

*La presentación contará con la presencia del bailarín mexicano Isaac Hernández

México, 15 de febrero (Notimex).— El Ballet Nacional de Londres, del cual forma parte el bailarín mexicano Isaac Hernández, se estará presentando el jueves 7 y viernes 8 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, con la aclamada obra Giselle, en versión de Akram Khan. Con dos funciones en el Auditorio Nacional, el destacado bailarín mexicano Isaac Hernández se presentará con su actual compañía por primera vez en México y, a su vez, en toda América Latina. El proyecto llega al país gracias a la suma de esfuerzos por parte de la Secretaría de Cultura federal y la Embajada Británica en México, así como de instituciones privadas, para así traer la aclamada obra Giselle, versión de Akram Khan, una pieza que ha sido elogiada por distintos críticos de arte y medios de comunicación internacionales. La historia representa el sufrimiento de los migrantes que luchan por sobrevivir, desprotegidos e invisibles muchas veces, dejados a su suerte y padeciendo injusticias constantes. Asimismo muestra a un verdadero ser humano, que a pesar de su catastrófica situación sigue creyendo en el amor y busca la belleza en todas partes, siempre deseando el bien a los otros. Isaac Hernández forma parte del Ballet Nacional de Inglaterra como bailarín principal desde el año 2015. Al respecto, Hernández comenta: “Es un sueño que me ha dado vida e inspiración. Como bailarín no había tenido la posibilidad de presentarme con una producción completa en mi país". "Estoy muy emocionado, pues no hay mejor producción que Giselle de Akram Khan para seguir construyendo ese gusto por la danza en el público mexicano, que he visto crecer de una manera exponencial y muy especial a través de Despertares. Con esto, sigo siendo fiel a mis principios de acercar lo mejor del mundo a mi país".