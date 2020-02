Regresa Glenn Miller Orchestra

*Interpretará sus éxitos, así como música de Sinatra, Bublé y Cole, en diferentes plazas del país

Por Pilar Silva

México, 14 de febrero (Notimex).— Tras siete años de ausencia, y directo desde Nueva York, la Glenn Miller Orchestra, dirigida por Rick Gerber, regresa a México, para presentarse en una corta temporada. En una charla con algunos medios de comunicación, el productor Eduardo López se mostró muy contento de volver a nuestro país, sobre todo porque desde 2009, de la mano de Gerber, les ha ido “fabulosamente” y se dijo optimista de que sucederá nuevamente. Rick Gerber —para quien México siempre los ha recibido con mucho entusiasmo, calidez y cariño— expresó que el secreto para estar en el gusto del público es que él trata de mantener la música clásica, que tiene más de 200 años, en el estilo de big band y mostrarlo a las nuevas generaciones. Y puso como ejemplo la última gira que realizaron por ocho semanas en Australia, donde tuvieron un éxito increíble, “porque las nuevas generaciones escuchaban la música y no era tan emocionante, pero cuando oyeron big band completo, empezaron a interesarse mucho más”. Explicó que la orquesta no tendrá invitados especiales, pero sí tendrá un mexicano líder entre sus filas, se refería al trompetista Carlos Vergara, quien ha estado con ellos desde hace casi 11 años. Vergara señaló que este trabajo no ha sido difícil; al contrario, “bastante digerible desde el 2009 que estoy con ellos, porque esta música me fascina, me llena” y dio a conocer que en esta gira también habrá dos músicos mexicanos, un trompetista y un trombón.

Del acetato al presente

Indicó que estar allí tiene un grado de dificultad bastante alto; “Rick es un excelente director, muy exigente, tiene todo muy detallado, entonces sí cuesta mucho trabajo”. Sobre los siete años de ausencia en el país, Gerber bromeó: “yo esperaba que el teléfono sonara”, y el productor explicó que ha sido un poco complicado traer este tipo de música a México, porque no hay promotores; han tenido que tocar puertas y depende del gusto musical del promotor. Eduardo López comentó que Guadalajara y Morelia son grandes plazas. En la primera siempre han llenado los lugares en donde se han presentado; “es una de nuestras ciudades favoritas. El problema, entonces, no es que no quiera venir la orquesta, sino que no hay promotores como tal y como amante de esta música, tengo que encontrar la manera de traerlos”. Y es un gusto tenerlos aquí, en este negocio te puede ir bien o mal, pero ya te queda el sabor y el gusto de que trajiste una orquesta de este calibre. “Yo recuerdo cuando estaba joven, era DJ de bodas y XV años y ponía la música de Glenn Miller, estoy hablando de la década de los ochenta, y ahora que esa gente me diga: 'has traído a esa orquesta, la que ponías con los acetatos, qué bien', es una satisfacción muy grande”, reconoció. Retomó la palabra Rick Gerber —de 77 años confesados— para informar que en su repertorio cuentan con música de Frank Sinatra, Michael Bublé, Natalie Cole, entre otros, y todos los éxitos que tiene la Glenn Miller Orchestra. “Podemos ir al Polo Norte o a cualquier otra parte del mundo y todos los éxitos se van a tocar, pero también canciones nuevas”. Glenn Miller Orchestra se presentará este 15 de febrero en el Teatro Galerías de Guadalajara; el 16, en Interlomas, en el Teatro del Parque; el 20, en el Teatro San Benito, en Cuautitlán Izcalli; 21 y 22 estará en la Ciudad de México, en Mexiteatro; y cerrará el 23, en Morelia, en el Teatro Morelos.