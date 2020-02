Mayra Hermosillo recibe un regalo de la vida al interpretar a Enedina

La actriz Mayra Hermosillo dijo que dar a vida a Enedina Arellano Félix, en la segunda temporada de “Narcos México”, es un regalo que le da la vida, pues luego de varios intentos, por fin se conjuntaron muchos elementos para que pudiera interpretar a una mujer tan fuerte e importante en el cartel de la droga.

“Primero me llamó la atención que siendo la cabeza financiera de un cartel no fuera un nombre conocido en la sociedad mexicana, pero sí existe mucha información de los otros hermanos, como Benjamín, Ramón, Francisco y pues con sus historias empezamos, entre todos, a darle forma a este personaje”, dijo la actriz en entrevista con Notimex.

Una de las ventajas es que “Narcos” no es un documental en sí, precisó, por lo tanto pudieron darse el permiso, al momento de abordar un personaje, de sembrar ciertas características.

“La producción y la dirección te dan esa libertad y los actores empezamos a decidir cómo iba a ser nuestra relación entre los hermanos Arellano, y al menos para mí, Enedina tiene una razón por la cual entra al mundo del narcotráfico y esa razón es por mantener a la familia unida y protegida, y cree que si ya están en esto, pues tiene que hacerlo bien, obviamente, de acuerdo a lo que ellos creen que está bien, porque sus decisiones han afectado a la sociedad”.

Para Mayra, esta serie ha sido una reflexión muy fuerte, “es una historia que me ha llevado a entenderla como un reflejo social y no porque no nos guste significa que se va a solucionar de la noche a la mañana, es una realidad y creo que ellos son el extremo de lo que el ser humano puede ser y hacer”.

La actriz considera que vivir esta problemática a través de una ficción como lo es “Narcos”, es muy fuerte, pues le permite entender que aunque haya partes que duelan, situaciones violentas y oscuras en el mundo y en nuestra sociedad, “dándoles la espalda no es la forma de resolverlo, creo que hay muchas cosas que podemos hacer empezando por entender el poder y el respeto desde otro lado sin tratar de imponerle a la gente”.

Otra parte que le dejó su participación en esta serie fue ver la relación que hay entre la sociedad, el narcotráfico y lo político, para que esto llegue a donde ha llegado y se tengan las acciones y las consecuencias que el negocio de las drogas ha generado.

“Yo siento que todos somos parte de este mundo de alguna manera, entonces creo que nos toca ser un poco más responsables a todos, que la persona que consume una droga deba tener conciencia de dónde viene, y sepa el recorrido para que esta persona obtenga el producto.

“Creo que esta serie, además de mostrar la ruta que la cocaína que ha tenido todos estos años y sobre los personajes que lo han hecho posible, que no solo son los narcotraficantes, también son los consumidores y los políticos quienes tienen toda una negociación para que esto se logre”.

La segunda temporada de “Narcos México” se estrena este jueves 13 de febrero por Netflix. “Es un trabajo que hicimos con mucho respeto, ha sido un equipo muy solidario y responsable, y yo espero que eso se logre transmitir en la serie”.