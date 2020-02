Música, gastronomía y artesanía reúne festival en Polanco

*El pianista y compositor Alberto García recibirá reconocimiento

Por Luis Galindo

México, 12 de febrero (Notimex).— La segunda edición del Festival Extravaganza Experience Love Fest, encuentro cultural que reúne música de diferentes géneros, gastronomía y artesanía, llega al Teatro Angela Peralta (Parque Lincoln, Polanco), el próximo 15 de febrero, informó su organizador, Eddie Schwarz. El director del festival adelantó en entrevista con Notimex que el programa será muy completo, con grupos y artistas como el bluesista Louise Phelan, el pianista Alberto García y los grupos Las Señoritas de Aviñón y Apodión, proyecto de Emilia Coronel y Enrique Nativitas. —Es un festival que reúne distintos géneros musicales, a diferencia del encuentro de jazz, pues Extravaganza es más world music, por lo que tenemos salsa, jazz, blues, latín jazz, funk y caribeño, entre otros—, mencionó. Recordó que a la primera edición asistieron dos mil 400 personas, desde niños, adolescentes, adultos y de la tercera edad; hubo “familias enteras, porque se trata de un festival muy abierto, inclusivo, no nada más de Polanco, sino que viene gente de todas partes de la ciudad”. Durante el festival, destacó Schwarz, el público podrá degustar también diferentes platillos de una rica gastronomía, así como una variedad de piezas de artesanía. “La gente podrá pasar cinco horas con muchas cosas, porque es una fiesta y no solamente es un concierto, sino son cinco agrupaciones y un bazar”. Anotó que, además, se hará un reconocimiento por trayectoria al pianista y compositor Alberto García, director de la Big Band Jazz de Tlaxcala, quien “siendo alguien tan importante no ha tenido una difusión que se merece, por lo que vamos a aprovechar y darle una sorpresa”.