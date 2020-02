En libro plasman exposición sobre Zapata

*Preparan una nueva edición de bolsillo con el Fondo de Cultura Económica

Por Evangelina del Toro

México, 11 febrero (Notimex).— Con el objetivo de tener un testimonio de la muestra “Emiliano. Zapata después de Zapata”, se presentó el libro homónimo, que incluye ilustraciones y textos de diversas personalidades del ámbito cultural. Uno de los autores del libro, Ariel Arnal, dijo que este texto es casi una enciclopedia de distintos temas sobre dicho personaje y también es un objeto muy bien hecho, se pensó para cerrar un ciclo y abrir algo nuevo. "No es una conmemoración religiosa de la muerte de Zapata, sino que es un texto que plantea una lectura con un interés puntual: no podemos conmemorar la muerte del Caudillo, porque hay muchas lecturas a lo largo de cien años. Desmitifica mitos y busca reconstruir nuestro propio Zapata y las distintas maneras de vivirlo", dijo el también profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La historiadora y crítica de arte, Karen Cordero, comentó que este escrito permite profundizar sobre varios de los aspectos que se derivan de la exposición que aún se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. "Este libro permite profundizar acerca de varios de los aspectos que fundamentan y se derivan de la exhibición. Es más que un catálogo, ya que da cuenta de las obras, pero es una publicación muy densa, no de difícil lectura, ya que contiene muchas cosas, ensayos, imágenes. Es nutrido y complejo y es como una especie de caja de herramientas para construir y reconstruir a Zapata”. La directora de Comunicación Fundación Maru Street Jenkins, Alejandra Lerdo de Tejada, afirmó que este libro es más que un catálogo, pues el proceso de recuperación de selección de textos, investigación y fotografías “lo convierte en un documento sumamente importante. Ya que al tener este documento, las exhibiciones; de otra manera, se pierden en la memoria”.