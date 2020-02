Menú del Día

Homenaje a Enrique Servín

Este martes, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo un homenaje en memoria del poeta Enrique Servín (1958-2019). A un año de su muerte se recordará y celebrará el trabajo literario del defensor de las lenguas indígenas de México. Habrá una intervención poética y musical de Martín Makawi (poeta rarámuri).

Recital de violín

Los estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística número 1 ofrecerán un recital de violín en el Museo Casa Carranza, en la colonia Renacimiento, bajo la dirección artística del profesor Jaime Javier Hernández Rodríguez.

Naoya Seino en UAM Xochimilco

En la UAM Xochimilco se presentará el pianista japonés Naoya Seino, quien interpretará las sonatas No. 9 en mi mayor, Op. 14-1, No. 14 en do sostenido menor, Op. 27-2, Claro de Luna, No. 27 en mi menor, Op. 90 y No. 28 en la mayor, Op. 101, de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Estreno de Malevolance. Diferentes formas de salvarse a sí mismo

El Teatro Sergio Magaña abrirá sus puertas a la obra Malevolance. Diferentes formas de salvarse a sí mismo, de Sandra Milena Gómez. Pieza escénica multidisciplinaria —danza, teatro, cine documental y música— con una mirada hacía la resistencia de las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado a causa de la violencia, que con su voz y actos están sanando la relación con sus cuerpos, tierras y hogares.

Festival Internacional de Teatro Universitario

El Centro Cultural Universitario recibe el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la UNAM, proyecto en el que los protagonistas son los jóvenes, que, además de llevar a escena sus propuestas, plasman sus preocupaciones sociales e inquietudes personales, como las relacionadas con la violencia, la migración o la perspectiva de género.

Wenses y Lala

Wenses y Lala, obra teatral de Adrián Vázquez que cuenta una historia de amor en el norte de México, iniciará temporada en el Teatro Julio Prieto. La producción de la compañía Los Tristes Tigres fue premiada en la primera edición de Los Premios Metropolitanos de Teatro como Mejor obra de teatro, Dramaturgia mexicana y Mejor actuación masculina principal.