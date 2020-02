Antiqva Metropoli revive música barroca del siglo XVII

*Desde hace 12 años la agrupación mexicana investiga e interpreta piezas de dicho periodo

Por Cristóbal Torres

México, 10 de febrero de 2020 (Notimex).— Antiqva Metropoli es un ensamble de música barroca nacida hace 12 años, en el 2008, de la mano de Juan Luis Mátuz García, un violinista oriundo de Chiapas que desde entonces ha encabezado un conjunto que ha viajado por Europa. “El ensamble nació en los pasillos de la —en aquel entonces— Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM”, recuerda Mátuz García en entrevista con Notimex. En aquel momento decidieron ahondar en una corriente estética llamada: música históricamente informada, que implica un trabajo de investigación para poder interpretar piezas lo más cercanas posibles a como se hacían en el periodo barroco, entre los siglos XVI y XVIII. Aunque ha habido algunos cambios de alineación, “porque es un ensamble independiente y siempre lidia con esa cuestión de supervivencia”, actualmente cuentan con varios integrantes que ya tienen al menos nueve o diez años formando parte de éste. Actualmente Antiqva Metropoli está integrada por 14 músicos: “tenemos cuatro instrumentistas de aliento para ciertas piezas, además un coro de de 12 voces”. En 2015 y 2017 tuvieron oportunidad de ir de gira por Italia y este año viajarán a Sudamérica y Francia. “Al principio es un proceso realmente muy grande de investigación (porque) la intención de esta corriente estética es reproducir la música, o por lo menos intentar hacerlo de la forma más cercana posible a como se hacía en aquella época”.

Tratados musicales

Mátuz García menciona con una sencilla fluidez varios compositores barrocos como Arcangelo Corelli y Giuseppe Tartini, autores no sólo de piezas musicales sino de tratados, mismos que estudian para poder conseguir un sonido similar. "Buscamos instrumentos réplica de los que se empleaban en aquel entonces; desde los arcos hasta las cuerdas; por ejemplo, utilizamos cuerdas de tripa de cordero en instrumentos como las tiorbas y la guitarra barroca". En palabras del fundador de Antiqva Metropoli, la intención del ensamble es combinar “lo que se ha escrito, lo que forma parte de la historia en diversos tratados musicales, con los instrumentos que se usaban en aquella época”. El repertorio de Antiqva Metropoli está conformado por piezas exclusivas del periodo barroco, por lo que no escriben su música: “hacemos reinterpretaciones de música ya escrita, por ejemplo, de Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, el mismo Corelli, Tartini, Giuseppe Torelli, todo el barroco de Europa”. Sin embargo, no todo nace del Viejo Continente, pues el ensamble también interpreta música del periodo virreinal mexicano, por que Mátuz indica que fue nuestro periodo barroco, tras lo cual enlista a compositores como Ignacio de Jerusalem, Hernando Franco y Joaquin Gutierrez de Padilla. Sobre estos últimos, aclara que “en un principio fueron compositores europeos; pero luego vinieron con la conquista, ideológica y artística”. Aunque todavía no le es posible revelar detalles sobre sus futuras presentaciones en México, anuncia que preparan “algo especial en el Palacio de Bellas Artes” para la segunda mitad del año; e invita a todos los interesados a seguirlos en sus redes sociales.