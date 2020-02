LITORAL: Voz original

POR UN DECENIO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS FORTALECIDO

En el mundo existen alrededor de seis mil 700 idiomas indígenas que enfrentan la sombra de la desaparición progresiva, de tal manera que de ellas ya hay unas dos mil 680 que están en peligro inminente de fenecer, y con ese motivo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al periodo 2022-2032 como el Decenio de las Lenguas Indígenas. Para determinar los programas, los trabajos a realizar durante ese lapso, el 27 y 28 de febrero próximo se llevará a cabo en México, en el Complejo Cultural Los Pinos, la reunión de alto nivel en la que la comunidad internacional defina los pasos a tomar durante esos 10 años, encuentro que es de gran relevancia que se lleve a cabo en nuestro país, porque es uno de los más diversos del mundo en la materia, ocupando uno de los primeros 10 sitios en la materia. En charla con Litoral, la poeta ayuujk (mixe) Rosario Patricio Martínez refiera que de acuerdo con la cifra más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen alrededor de 9.5 millones de hablantes de alguna lengua no castiza, aunque el número podría ser mayor, pues se trata de una encuesta de derecho y no de hechos, afirmó. Es decir, los encuestadores acuden a una casa y preguntan a los que se encuentran en ese momento en el lugar cuántos de los que viven ahí son hablantes de alguna lengua originaria, aunque no estén todos; además, otros tantos de los que responden el cuestionario no gustan de reconocer a su lengua materna debido a la discriminación histórica que enfrentan ese segmento de la población nacional.

LA REUNIÓN

La también integrante de Escritores en Lenguas Indígenas Asociación Civil (ELIAC) explica que la mencionada reunión de alto nivel buscará establecer reglas y un cronograma de actividades para fortalecer a esas lenguas a través de ámbitos como la salud y la educación, pero también sería relevante que en el país, además de que la Constitución reconoce a esta nación como multicultural y existen leyes como la de los derechos lingüísticos, las instituciones lleven a la práctica de una manera eficaz y organizada sus tareas, pero sobre todo acompañadas de las propias comunidades, porque existen muchos colectivos que realizan acciones en favor de sus culturas y requieren del soporte institucional. En ese sentido, es muy importante la labor que realizan los escritores en lenguas originarias, sea poesía o narrativa, porque con sus textos literarios también se realiza una acción en favor de la conservación y socialización de ese bien cultural, para que no desaparezca e, incluso, crezca el número de quienes lo escriben o lo hablan. Por ello deben darse más oportunidades a quienes realizan este esfuerzo, subraya. Otro punto en el que debe ponerse énfasis en esas acciones a realizar en el país en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas es la educación, lo que en la práctica significa que la enseñanza que se imparte en las comunidades sea totalmente en sus propios idiomas, tanto en el aula como en los libros de texto. Al perderse una lengua desaparece también toda una concepción del mundo, conocimientos que de alguna forma contribuyen en el saber de todos quienes habitan este planeta, heredados de cientos de años, recordó finalmente la autora nacida en San José El Duraznal, San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, intérprete, traductora, narradora y poeta diplomada en Literatura y Producción y Manejo Cultural.