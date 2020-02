La “literatura en vivo” de Joana Brabo

*Ofrece en el Museo del Chopo una experiencia poética y performática

Por Evangelina del Toro

México, 7 febrero (Notimex).— La creadora española Joana Brabo considera que su trabajo es como una “literatura en vivo” o una “literatura extendida” para estos tiempos en los que a la gente le cuesta leer, ya que con el móvil se está más atrapado en lo visual, y es llegar a través de la palabra, más allá de un papel.

“El término performance es una etiqueta que me han puesto con el tiempo porque no sabían cómo catalogarme. Para eso, es como un traje de licra que le cabe a todo el mundo y cuando no saben identificar qué es lo que haces, pues le llaman performance”.

En entrevista con Notimex previo a sus presentaciones en el país, señala que su trabajo es una experiencia poética y performática, así como el trasladar a un espectador a un lugar en su propia intimidad y vulnerabilidad.

“Performance son muchas cosas, engloba bailarines, actores, músicos, y yo utilizo paisajes visuales y mi voz, y soy yo sola”, aclara Joana, quien se ha presentado en diferentes teatros, museos y festivales de poesía y arte sonoro como Macba, Sala Beckett, Antic Teatre, Kosmópolis, Yuxtaposiciones y Vociferio.

La artista recuerda que sus inicios fueron variados ya que estudió psicología, después diseño gráfico para prensa y también realizó estudios en España; posteriormente colaboró con una ONG en África y otra en la India.

“Al volver me di cuenta que había disimulado que me gustaba ser artista y con la muerte de mi padre, percibí que la vida se podía acabar muy rápido y que tenía que intentar hacer lo máximo que quisiera; a partir de ahí comencé a trabajar el mundo de la poesía”.

Fue entonces cuando comenzó con su labor escénica en varios teatros y a elaborar espectáculos, cada uno diferente: “Mi trabajo no tiene nombre, por eso no saben cómo llamarme, aunque entra en un performance porque es una etiqueta que le ponen a muchas cosas, es un arte en vivo, significa que estás haciendo una pieza artística que está en escena, en directo”.

Dejar de fumar, de la ansiedad a escena

Joana Brabo presenta su espectáculo “Alone Together” este 7 y 8 de febrero en el Museo Universitario del Chopo, una experiencia poética y sensorial sobre la ansiedad que genera el dejar de fumar.

“Es una experiencia lo que se vive, no solo es un espectáculo. El fumar de alguna manera va tapando esa ansiedad que vamos acumulando por diferentes razones de pequeños abusos que vivimos cada día, abusos personales o en el trabajo, donde nos cuesta poner límites. A partir de estas realidades donde vamos generando ansiedad y malestar interior, voy ilustrando situaciones cotidianas que nos pasan a todas.

Detalla que tras dejar de fumar sintió esa ansiedad y comenzó a escribir un cuento, el cual fue saliendo solo ya que no era su intensión, pero poco a poco le fue dando un enfoque el cual ha ido probando.

“Me doy cuenta que al final estoy hablando de cosas con las cuales la gente se siente muy identificada, es el abuso de la vida capitalista, del mundo que nos toca vivir”.

Joana Brabo visitó México por primera vez hace seis años, e incluso ha impartido talleres en el Chopo –un espacio que afirma le encanta– sobre temas para aprender a decir que no; y a finales de febrero también ofrecerá una presentación en el Centro Cultural de España.