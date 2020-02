Migración y periodismo a debate

Cobertura sobre migración también debe de incluir información para los involucrados

*Por Evangelina del Toro

México, 7 febrero (Notimex).— La cobertura periodística sobre sobre la migración actualmente debe de seguir, pero esta no solo tendría que informar sobre el fenómeno, sino también difundir datos útiles para los migrantes, ya que es necesario explicar la situación y no coleccionar anécdotas, coincidieron especialistas. La directora de Pie de Página, Daniela Pastrana, comentó que actualmente se escribe de y sobre los migrantes, “pero difícilmente se escribe para ellos, o se tiene una relación con dichas personas”. Por ello, la publicación que realizan se ha transformado para informarles sobre diversos temas, misma que es distribuida en 13 albergues, y se trata de una sola hoja que se puede doblar, cuyo formato es más sencillo, con el fin de ser leído por las personas que llegan a estas instalaciones. "Siento que nosotros los periodistas vamos y queremos que nos cuenten su historia más trágica, más terrible, para venir a contarles, y es ahí donde dices: 'y a ellos de qué les sirve...'. A nosotros nos sirve para escribir un libro, ganar un premio; pero para mí, esto es una especie de servicio, en donde llegan a un albergue y pueden enterarse sobre temas de derechos, de lo que sigue en el camino, como tips de viajes, que no son para estimular la migración, sino para ayudarles en su trayecto". Durante la mesa "Migración: investigación y escritura" en el marco del II Foro Cultura y migración, el coordinador de Investigaciones Periodísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emiliano Ruiz Parra, comentó: "una caravana, en el sentido político, busca pero también denuncia, un éxodo perseguido lo convierte en una causa. La caravana es la política de los pobres, es el acceso a los palacios de gobierno, a las notas de los periódicos, a las plazas públicas, organiza lo que antes solo era asunto de polleros o coyotes”. Mientras que la especialista en literatura infantil y juvenil, Gina Jaramillo, mencionó que es necesario ser transparentes con los niños y niñas al hablar sobre el tema de migración y lo relacionado a este fenómeno, “propongo que se acerque a otras culturas, promoviendo la vida de ídolos migrantes. No tenemos las cifras, pero sí entendemos de fondo y forma lo que está pasando y los niños también. Los niños no porque esten pequeños dejan de entender la profundidad de la importancia de esta situación migratoria”. Mientras que el director General de Animal Político, Daniel Moreno, dijo que los medios y los periodistas tienen obligaciones éticas para abordar este tema, “ en nuestro caso, tomamos la obligación de hablar de migración, aprender a narrarlo distinto y buscar nuevos ángulos. Uno de los retos que tenemos para este 2020 es que no queremos volver a cubrir la enésima caravana, lo que deseamos es cubrir a la gente de Tapachula y sus miedos, quiero hablar de Mexicali, tratar de entender cómo le hicimos para hacer que explotara el rechazo a los migrantes. Buscar los formatos, lenguajes y narrativas que atraigan a lectores”.