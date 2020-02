El baile urbano se apodera del Teatro de la Danza

*Compañías mexicanas ofrecerán diversas propuestas coreográficas

Por Luis Galindo

México, 7 de febrero (Notimex).— Compañías mexicanas de hip hop y break dance, que se han presentado en concursos nacionales e internacionales, ofrecerán sus propuestas coreográficas en la temporada “De lo urbano a la escena” en el Teatro de la Danza “Guillermina Bravo”, durante el mes en curso. En conferencia de prensa, realizada en el espacio de la danza del Centro Cultural del Bosque, se anunció que en dicha temporada de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), participarán las agrupaciones Unik Breakers Crew, Break The Folk y The Jukebox Dance Company. Miguel Rojas Luna, director de la compañía Unik Breakers Crew, adelantó que la pieza que ofrecerán se titula “No enemies”, en la cual participan cinco intérpretes, “nosotros ha sido un reto, porque este proyecto empezó con un segmento de 20 minutos y lo fuimos alargando cada vez más hasta llegar a 50 minutos”. Añadió que como coreógrafo, la pieza es un reto, aunque va plasmando algunas cosas, pero ellos (bailarines) tienen mucho que decir y mucho que brindar, por lo que cada vez va cambiando, porque cada uno tiene algo que aportar en el trabajo y se va haciendo “más rico" para ellos. Por su parte, Jenifer Pedraza Masegosa quien, junto con Xiadani Huerta del Castillo, dirige The Jukebox Dance Company, reveló que ofrecerán la obra “Nunca dejes de bailar”, la cual aborda la historia de una mujer que abandona sus sueños para dedicarse tiempo completo a su hijo enfermo. “Para nosotros presentarnos en un teatro emblemático representa uno de los máximos objetivos que podemos llegar a tener como bailarines, el poder tener una pieza en un recinto donde los protagonistas son exclusivamente nuestros bailarines, puede pasar en un ballet o una compañía de danza contemporánea, pero en lo urbano no sucede”.