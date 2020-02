La responsabilidad de escribir para jóvenes

*María García Esperón y Mónica Brozón hablaron sobre su método al momento de escribir

Por Cristóbal Torres

Nayarit, 7 de febrero (Notimex).— Con el fin de dialogar acerca de la importancia de escribir con conciencia, se encontraron las escritoras María García Esperón y Mónica Brozón, en una mesa llamada "Escribir con conciencia para las nuevas generaciones", lo cual se llevó a cabo en la Carpa “Alí Chumacero”, dentro del Parque Juan Escutia, como parte de las actividades del Festival Literario de Nayarit Alí Chumacero 2020. La mesa moderada por María Luisa Diaz González, consideró a ambas “escritoras muy comprometidas porque tienen ese cuidado al escribir” y les preguntó qué significa para ellas realizar esa labor, pensando especialmente en el libro 36 kilos, de Brozón, obra que versa sobre los desequilibrios alimenticios. María García reconoció que escribir con conciencia puede resultar intimidante “porque estás pensando en qué va pasar la gente”. Recordó que inició su labor autoral a partir de las lecturas que realizaba con su hijo, “pensé que podía aportar algo, escribir sobre lo que yo quería”; pero la conciencia “vino después, cuando me di cuenta que quería que los niños fueran conscientes de su tiempo y su historia”. Por su lado, Mónica Brozón estimó que la conciencia “puede llegar a estorbar” sobre todo por “todo ese rollo de ser políticamente correcto, que es algo que me parece horrible” pues en ocasiones puede llegar a la autocensura. Consideró pertinente “escribir lo que uno quiera escribir sin pensar lo que el padre de familia o la editorial pueda pensar”. Recordó que en su libro 36 kilos tuvo una discusión sobre la referencia al busto femenino, “fue una discusión literaria sobre un término que era complicado de usar porque mencionaba los senos de las chicas”. Al final dejaron el término “bubis, porque refleja el discurso de las personas a las que una como autora quiere llegar”. Al final, ambas escritoras recibieron un aplauso, “por esa responsabilidad que tienen con los jóvenes”, dijo María Luisa Diaz. “A nosotros nos toca ver su obra en las aulas, en las escuelas y en las librerías, para que no se pierda lo que ustedes hacen”, finalizó.