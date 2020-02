Ilustraciones en tiempo real con Gedovius

*El artista nacido en 1974 realizó tres ilustraciones que regaló a tres niños asistentes

Por Cristóbal Torres

Nayarit, 6 de febrero (Notimex).— Se presentó el ilustrador Juan Gedovius en la Carpa “Alí Chumacero” del Parque Juan Escutia, como parte de las actividades del Festival Literario de Nayarit Alí Chumacero 2020, en una sesión que incluyó también la presencia de Gerado Méndez. Autor, músico e ilustrador de 87 libros, Gedovius subió al escenario con la consigna de realizar una ilustración en vivo con las ideas de todos los presentes, principalmente niños, en una actividad que llevó al extremo sus cualidades tanto artísticas como creativas. La presentación inició con la interpretación de “La nube”, una de las piezas nacidas a partir de sus escritos. Cuestionado por Méndez sobre qué se considera más, si ilustrador o músico, Gedovius respondió que cuando dibuja siempre pone música; “hago ilustraciones que inspiran letras y letras que inspiran ilustraciones”; reconoció no ser capaz de separar una faceta de la otra. Le fue puesto un lienzo con plumones de colores. Gedovius comenzó a pedir a los niños ahí presentes que le dieran ideas; el resultado fue: una serpiente unicornio con un sombrero; abstracción que empezó a dar forma con los plumones, al tiempo que invitaba a algunos infantes a darle color. Realizó todavía dos ilustraciones más, siendo el segundo un ajolote. “¿Y cómo es un ajolote?”, preguntó Gedovius a la niña que dio la sugerencia, tratando de hacerla verbalizar sus pensamientos; “un lagarto con manos y como antenas”, le respondieron. Al final, firmó las tres ilustraciones y las obsequió a los niños participantes. Se retiró interpretando nuevamente “La nube”, pues las demás piezas las había compuesto en piano; “de por sí me vieron feo ahorita que les pedí una guitarra, ¡imagínate ahora un piano!”, dijo no sin sorna. Al final de su presentación fue abordado por muchas asistentes solicitándole una fotografía y un autógrafo de alguno de sus libros.