Marta Fernanda prepara el lanzamiento de “Te reto a que me olvides"

La cantante y actriz mexicana Marta Fernanda anuncia la salida del primer sencillo, “Te reto a que me olvides”, de su nuevo material discográfico, titulado "No existe el tiempo", tema de los compositores Marco de Tonny, Gabriel Ore y Jerónimo Mansur, quien también es productor musical.

Marta Fernanda comenta, en entrevista con Notimex, que para la realización de este material contó con la guía del músico Benny Ibarra, quien la acompañó a lo largo del proceso creativo. La cantante aclara que Ibarra no es el productor de este material, “pero fue una invaluable guía, que más se puede pedir, tener al lado a quien admiras como artista y como músico”, dice.

Considera la cantante que esta balada, que tiene toques de sonidos acústicos y urbanos, la primera canción del disco, es una canción que refleja la esencia de todo el material, cuyo sencillo saldrán a lo largo del año.

Para Marta Fernanda, el proceso de creación actual, es muy bueno porque “permite sacar un álbum poco a poco, que la gente vaya disfrutando de las canciones de manera paulatina. Eso me encanta, porque, además, la gente te va retroalimentando, te dice cómo va sintiendo cada una de las piezas.

La actriz, que ha participado en musicales como Mentiras, afirma que su evolución como cantante se ha dado a través del escenario. “Nací en este medio y he tenido la suerte de poder hacer los proyectos que me gustan, tanto como cantante y como actriz. Y esto en el medio no es fácil”.

Refiere que a lo largo de su carrera se ha formado una idea general del medio. “He participado como cantante, actriz; he sido protagonista y no protagonista, solista y acompañante de otros cantantes; finalmente, creo que lo importante es que lo que estás viviendo sea lo que te gusta, y saber qué le estás aportando al mundo”, apunta.

Respecto de su proceso creativo, Marta Fernanda dice que su motivación esencial es “contar historias”. De ahí que pueda incursionar en teatro clásico, “como lo hice en la Compañía Nacional de Teatro, con el maestro José Solé; o en otros géneros, como el teatro musical y, por supuesto como solista, con canciones que cuenten una historia”.

El objetivo, reflexiona la actriz, “es que el público viva contigo un relato, que dure dos horas o tres minutos; es invitar a la gente a la gente a que se adentre contigo en un mundo conocido o desconocido, o a lo mejor, donde les gustaría estar; el chiste es que el espectador se deje llevar por la historia”.

Además de la creación del disco que está en proceso, Marta Fernanda adelanta que participará en un musical, que se estrena en abril y del que platicará próximamente.