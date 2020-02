El Metro, un mundo de posibilidades para convertir en imágenes

*Fotógrafas comparten experiencias en el Sistema de Transporte Colectivo Metro

México, 5 de febrero (Notimex).— El Museo Archivo de la Fotografía (MAF) llevó a cabo el conversatorio “Fotografiando el Metro desde la lente femenina. Experiencias de El viaje continúa", espacio reflexivo en donde las fotógrafas Ángela Ávalos, Jessy Mireles, Olivia Aviña, Greta Rico, Mónica Ayala, Martha Medina y Aura Pérez compartieron con el público asistente sus experiencias al tomar imágenes en las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Hablaron sobre las incontables historias que suceden en las entrañas de la ciudad y pasan inadvertidas a los ojos de muchas personas, tales como escenas de amor, trágicas o divertidas que “piden ser contadas”. En algunos casos, dichas situaciones sólo pueden ser vistas por la mirada alerta de un profesional de la lente, como señaló Olivia Aviña, editora y fotógrafa de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). Coincidieron en que el Metro es un mundo de posibilidades, en donde jamás se encontrará una misma escena; asimismo, destacaron la importancia de no perder la capacidad de asombro para encontrar esos momentos que quedarán plasmados en imágenes. Ángela Ávalos —quien forma parte de ColectivoMX, grupo de fotógrafos documentalistas mexicanos— se declaró voyerista por naturaleza: “me gusta ir por la calle imaginando escenas y rendirle culto al instante”. Expresaron que la oportunidad y precisión son fundamentales en su trabajo, porque un momento tarde puede arruinar la toma que tenían pensada. Aura Pérez, recién egresada de la Escuela Nacional Preparatoria 1, opinó que el Metro es el único lugar en la ciudad en donde suceden muchísimos acontecimientos al mismo tiempo: “es el multiverso de la Ciudad de México, el punto de reunión de muchísimas cosas y es la mejor escenografía para tomar fotos”. La fotógrafa documental enfocada en temas relacionados con el género, Greta Rico, invitó a reflexionar sobre la visión política de lo que implica tomar fotos en el Metro, sin soslayar las dimensiones clasistas, sexistas y malinchistas de un país como México; a su juicio, es interesante ver las diferencias de la gente entre una línea y otra: “eso es parte de lo interesante del Metro y yo propondría verlo con una mirada un poco más crítica y política”. Mónica Ayala, integrante del equipo @metrochilango, reiteró que son tantos los momentos que se viven en el STC “que no nos damos tiempo de capturarlos y ése es ahora nuestro trabajo con los dispositivos móviles”; también invitó a los presentes a observar lo que sucede durante cada viaje que hacen y compartirlo; para Martha Patricia Medina, fotógrafa profesional independiente, este transporte le permite registrar día a día lo que vive: “hay muchas historias que suceden al mismo tiempo y eso es lo que me maravilla tanto y cuando veo una escena espectacular, agarro el teléfono y busco tomar la mejor imagen”.