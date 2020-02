Exponen esculturas de Richard Long en la Cuadra San Cristóbal

*El artista utilizó piedras halladas cerca del volcán Popocatépetl y de laderas de Puebla

Por Evangelina del Toro

México, 5 de febrero (Notimex).— La exposición "De Orizaba a Urique River Deep Mountain High", del escultor Richard Long —compuesta de cuatro obras elaboradas con piedra volcánica negra, roja y piedra de río—, estará exhibida a partir de este 7 de febrero hasta el 7 de marzo, en la Cuadra San Cristóbal, sitio histórico del arquitecto Luis Barragán. Tras realizar caminatas en las canteras del Valle de México, principalmente por el volcán Popocatépetl y en el estado de Puebla; el artista transportó el material a dicha instalación cuyos propietarios y habitantes son la familia Egerströn. "Todas las piedras seleccionadas me gustaron por cómo se ven, no por otro motivo. Utilicé piedras porque de eso está hecho el mundo, y para mí son un recurso básico para hacer esculturas como estas o hacerlas con una pequeña piedra que guarde en el bolsillo". Durante un recorrido con medios de comunicación, comentó que sus obras no se basan en el espacio ocupado por cada una de las piezas, pues poseen un significado por sí solas; por ello las expuestas en la Cuadra San Cristóbal pueden ser utilizadas para intervenir otro recinto. "No estoy familiarizado con las obras de Luis Barragán, pero me gusta mucho el color (de la Cuadra), me siento afortunado de hacer una exhibición en un lugar como este"; en tanto, se informó que quien desee visitar su obra deberá escribir un correo a la dirección RichardLong.SanCristobal@gmail.com. El acceso al espacio no tendrá costo. Finalmente, afirmó que no le gusta poner nombres ni significados a sus obras; además, no hay ningún simbolismo en su trabajo, el cual trata de círculos, cruces, líneas y otras figuras. Richard Long solo estará una semana en México, y uno de los lugares que visitará será Oaxaca.