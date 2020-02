El naufragio del Buque Sewol revive en cortometraje

Seung-Jun Yi realizó uno de los mejores cortos documentales del año pasado con In the abscence (2019)

Por Cristóbal Torres

In the abscence (2019) es un cortometraje documental del director Seung-Jun Yi, quien anteriormente había realizado largometrajes como Children of God (2008), Planet of Snail (2011) y Wind on the Moon (2014), los dos últimos centrándose en personajes sordomudos; sin embargo, es con su último cortometraje que el realizador ha conseguido un eco mucho mayor. El cortometraje contó con la producción ejecutiva de Laura Poitras, quien después de realizar Citizenfour (2014) y Risk (2016) —acercamientos en tiempo real a los casos de Edward Snowden y Julian Assange, respectivamente—, se volvió una de las documentalistas más interesantes y trascendentales de la segunda mitad de la década pasada. Una interesante cualidad de In the abscence es su duración: 29 minutos más que suficientes para contar con una plausible fluidez el naufragio del buque Sewol, ocurrido en 2014 y cuyas consecuencias todavía retumbaron en 2017 con la destitución de la presidenta coreana Park Geun-hye, acusada de corrupción. El documental utiliza audios originales de la comunicación que tuvo el buque con los servicios de tráfico de la zona y con el 911, al tiempo que muestra imágenes de archivo tanto de los rescatistas como del mismo buque naufragando; es ahí donde podemos ver a algunos de los estudiantes que murieron y por lo que se desató la ira en la sociedad coreana. Seung-Jun Yi también utiliza entrevistas con padres de los náufragos muertos y con los voluntarios que acudieron al buque cuando el gobierno decidió no rescatar los cuerpos, evidenciando una falta de voluntad por parte de las autoridades y demostrando lo que una sociedad avanzada es capaz de hacer con las mismas. El cortometraje fue uno de los más laureados del año pasado, convirtiéndose en uno de los mejores cortos documentales de 2019. Aunque por su formato es muy difícil que llegue a verse en pantallas mexicanas —a menos que sea en el contexto de un festival—, actualmente puede mirarse en la plataforma creada por Laura Poitras, AJ Schnack y Charlotte Coo: Field of Vision (fieldofvision.org).