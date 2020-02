Jacobo Sefamí escribe sobre muertes y migrantes

El ejemplar Por tierras extrañas, del escritor Jacobo Sefamí (Ciudad de México, 1957), un relato autobiográfico que expone también ficción, sobre su travesía por diversos países y situaciones familiares como de dónde proviene o la muerte de su hermana. "Es un libro heterogéneo, que tiene un poco de todo, incluso es un poco difícil de clasificar porque aunque hay un poco de opinión, tampoco es una novela, es una especie de combinación de autobiografía pero también de ficción. Tiene que ver con mi infancia pero también escribo cosas que no ocurrieron". En entrevista con Notimex, el nieto de judíos sefardíes que emigraron de Siria y de Turquía a México precisa que la mitad del libro son crónicas sobre sus viajes a dichos países, en donde realizó una exploración familiar en el barrio judío y también parte de la devastación que encontró, debido a la guerra que se ha registrado en Siria. "Todo el libro tiene que ver con mi identidad, como judío, sirio, mexicano, con mis viajes, con muertes, miles de experiencias personales pero que tienen que ver con mi identidad, y la idea es que en esa búsqueda de identidad no se logra nunca completar. Si voy a las raíces más profundas de mi familia sería ir a la zona de Mesopotamia, a la original, lo que hoy es Siria e Irak". En este sentido reitera que su texto es muy heterogéneo y por ello, difícil de clasificar, por lo que lo hace interesante ya que muestra muchas cosas a la vez, aunque todo tiene que ver con la identidad judío-sirio-mexicano. Comentó que dentro de Por Tierras Extrañas toca un tema como su primer viaje a Estados Unidos, en donde reflexiona acerca de lo que significa dejar su país y llevar en la maleta su cultura y cómo la recrea en otros lugares que no son suyos: “eso se me ocurrió porque existe mucha gente migrante, por la nostalgia que tienen por sus orígenes, por sus raíces. Yo formo parte de la comunidad mexicana migrante que vive en este país”.

Presentación oficial

Jacobo Sefamí recordó que la idea para este libro nació a partir de la publicación en 2004 de su novela Los dolientes, en la que habla sobre la muerte de su padre y cómo lleva su luto: “es como una especie de continuación, en el sentido de que sigo explorando, quién soy, porqué soy quien soy, creo que es un fenómeno que intriga a mucha gente”. De igual manera, trata un episodio sobre la muerte de su hermana, la cual ocurrió cuando el autor tenía cuatro años de edad, así como las crónicas de Siria en su viaje de 2009, a Turquía en 2015, incluso del que realizó a Estados Unidos en 1984, además de la muerte de su madre en 1999. "No hay una cronología exacta de tal año a tal año porque son historias que tienen que ver con momentos muy precisos de mi vida-, afirmó Sefami, quien estudió la licenciatura en Letras Hispánicas, en la ENEP (ahora FES) Acatlán, UNAM, y un doctorado en la Universidad de Texas en Austin. La presentación de su libro, la cual será el jueves 6 de febrero en la Casa Universitaria del Libro, contará con la participación de sus amigos y familiares, así como la música en vivo del grupo La mar enfortuna que tocará instrumentos tradicionales de Turquía. Jacobo Sefamí, que principalmente ha publicado crítica de poesía, adelantó que se encuentra trabajando en su siguiente libro, el cual podría ser la continuación de Por Tierras Extrañas, en el que abordará temas familiares, en esta ocasión serán sus abuelos y su migración a México, particularmente su abuelo materno, quien nació en Siria y llegó a tierras mexicanas en 1910. "Será una especie de ficción, de lo que yo imagino acerca de cómo fue su migración y de los avatares que tuvo su familia. Como el caso de mi bisabuelo que murió en un acto que involucró bombas durante la época de Emiliano Zapata, ya que estuvieron en esa emboscada. La idea no es idealizar la migración sino exponer las grandes dificultades que tiene la gente que se va a otro país, en este caso hacia México".